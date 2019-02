Ong | arriva la Alan Kurdi | clamorosa sfida all' Italia | chi c' è dietro la nuova nave

Elia FOngaro dopo la rottura con Jane Alexander : arriva il primo sfogo : Elia Fongaro e Jane Alexander non stanno più insieme: dopo le parole di lei, arriva lo sfogo dell’ex gieffino L’annuncio della fine della loro storia d’amore è stato dato attraverso i propri canali social da Jane. Oggi, dopo diversi giorni di totale silenzio, a sfogarsi è Elia. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratellpo Vip […] L'articolo Elia Fongaro dopo la rottura con Jane Alexander: arriva ...

COngedo straordinario Legge 104 : visita fiscale Inps può arrivare? : Congedo straordinario Legge 104: visita fiscale Inps può arrivare? visita fiscale Inps e Congedo straordinario Legge 104 Congedo straordinario Legge 104: visita fiscale Inps può arrivare? Congedo straordinario e visita fiscale Inps: medico cosa fa? Novità su congedi e visite fiscali dopo una recente sentenza della Cassazione. Un operaio metalmeccanico ha fatto ricorso contro l’ azienda che l’ aveva licenziato dopo averne rilevato l’ assenza ...

La tv ai tempi di Tito Stagno : «Sono arrivato sulla Luna prima di Neil ArmstrOng» : Il giornalista: «Alla fine la Rai mi ha deluso». La vita: «A 13 anni fui protagonista di un film». Il Papa: «Giovanni XXIII mi fece promettere che avrei chiamato mia figlia Brigida»

Busta paga e cedolino : cOnguaglio contributi e Tfr Inps - quando arriva : Busta paga e cedolino: conguaglio contributi e Tfr Inps, quando arriva Circolare Inps per conguaglio contributi Con la circolare numero 123/2018 l’Inps ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2018 per i datori di lavoro privati non agricoli che usano la dichiarazione contributiva Uniemens. Le ultime notizie sulla Busta paga sono dunque da considerarsi nella recente circolare dell’Istituto di ...

Calciomercato live - arriva il gOng : Sau alla Sampdoria : Calciomercato live – Ultime ore di Calciomercato, si conclude una finestra invernale che può essere considerata scoppiettante, tante le trattative concluse nelle ultime settimane. Le più importanti riguardano sicuramente il giro di attaccanti, Gonzalo Higuain è andato al Chelsea, il Milan ha piazzato il colpo Piatek dal Genoa con il polacco subito grande protagonista con la maglia rossonera. Ma si sono mosse anche le medio-piccole, ...

Un problema in più per lo Spezia - arriva LOngo alla Cremonese : La Spezia - Fatta per il prestito dall'Inter di Samuele Longo, attaccante classe 1992 che da oggi è ufficialmente un giocatore della Cremonese. Longo ha esordito in Serie A nel maggio 2012 in Lazio-...

Sea Watch - il terrificante sospetto del deputato FdI Rampelli : 'Da dove arrivano i soldi alla Ong' : Fabio Rampelli , deputato di Fratelli d'Italia, ha annunciato una interrogazione ai ministri dell'Interno, Matteo Salvini , e della Giustizia, Alfonso Bonafede , sulla vicenda della nave Sea Watch 3 e ...

Venezuela - il COngresso Cgil approva mozione pro-Maduro. Poi arriva la rettifica : «Nessun sostegno» : Maurizio Landini non ha ancora cominciato a fare il segretario generale della Cgil, che già deve affrontare il primo caso di posizionamento politico del suo sindacato, il caso Maduro. Poco fa, infatti,...

AmOng the Sleep arriva su Nintendo Switch : Quest’anno, l’horror da incubo in prima persona Among the Sleep raggiungerà di soppiatto Nintendo Switch. Ispiratosi all’immenso successo del gioco, che ha ottenuto un giudizio positivo dall’86% degli utenti su Steam, con più di 3300 recensioni, Krillbite Studio ha presentato Among the Sleep: Enhanced Edition lo scorso anno. Questa edizione con grafica potenziata e miglioramenti ...

Ciclismo – SlOngo sulla preparazione di Nibali in vista di Tour e Giro : “puntiamo di arrivare al top nei momenti chiave” : Il coach di Vincenzo Nibali commenta la preparazione dello Squalo in vista della nuova stagione ciclistica che lo vedrà protagonista al Tour de France ed al Giro d’Italia A Cambrils (Spagna) si sta tenendo il secondo ritiro stagionale della Bahrain Merida. Tutta l’attenzione è puntata su Vincenzo Nibali, pupillo della team e punta di diamante della roaster della squadra araba. A commentare la preparazione dello Squalo, in vista ...