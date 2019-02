Ogr Torino | 20 milioni di euro di investimento e 500 postazioni

Antagonisti a Torino - capOgruppo della Lega alla Circoscrizione 6 : "Ci vorrebbe un po' di scuola Diaz" : "Ci vorrebbe un po' di scuola Diaz". Sono parole pesanti, che rievocano uno dei momenti più bui della storia recente italiana, quelle utilizzate da Alessandro Ciro Sciretti, il capogruppo della Lega alla Circoscrizione 6 di Torino. L'autore della frase si è scusato dopo aver capito lo scivolone, ma la frase - con cui faceva riferimento alle violenze della polizia nella scuola dove dormivano i manifestanti durante il G8 di Genova ...

A Papa Francesco la maglia 'Genova nel cuore' e una lettera del sindaco Bucci - il 'fattorino' è un fotOgrafo genovese : ... ma anche per il suo magistero, per i suoi moniti e i suoi insegnamenti, così straordinariamente preziosi e significativi nell'indicarci la via da seguire come veri cristiani nel mondo di oggi". Per ...

Ogr a Torino : le complessità del mondo raccontate da 'Un cuore di tenebra' : Dal 1 febbraio al 19 maggio 2019 le OGR - Officine Grandi Riparazioni di Torino in collaborazione con il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, presentano cuore di tenebra. Castello di Rivoli @...

Torino-Inter in tv - su che canale vederlo e lo streaming. Orario - prOgramma e probabili formazioni : Domenica, alle ore 18, Torino e Inter si sfideranno in terra piemontese per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. In palio ci sono obiettivi differenti: per l’Inter il mantenimento saldo del terzo posto, per il Torino il consolidamento di una posizione al centro ella classifica, con possibili sviluppi verso l’alto. Nel Torino c’è da registrare il ritorno di Izzo in difesa, mentre resta da vedere se ...

Roma - Zaniolo superstar : selfie e autOgrafi in discoteca dopo il gol al Torino Foto : Non si ferma l'ondata di popolarità che ha coinvolto Nicolò Zaniolo, classe 1999, talentuosa promessa della Roma. Ieri, ad esempio, dopo la vittoria conquistata dai giallorossi contro il Torino con ...

Casting per uno shooting fotOgrafico a Torino e un video da girare in Puglia : Casting attualmente aperti per una interessante iniziativa che si svolgerà prossimamente a Torino a cura dell'agenzia GiZa Eventi. A tale proposito, si cercano alcune hair models con pregressa esperienza nel settore. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di modelle di carattere professionistico per la realizzazione di un video correlato al make up, le cui riprese verranno successivamente effettuate in Puglia. shooting fotografico per ...

Gipo Farassino ritorna in un film. La sua Torino tra biOgrafia e racconto. : Nelle librerie lo si trova negli scaffali del settore 'Spettacoli' accanto ai volumi strenna su Freddie Mercury e Fabrizio De Andrè, genovese e amico di Gipo, ma definito da Ternavasio più borghese. ...

Torino-Fiorentina Coppa Italia - probabili formazioni e tv. Orario - prOgramma e come vederla in streaming : Torna il grande calcio in questo 2019: vanno in scena in questa settimana gli ottavi di finale per quanto riguarda la Coppa Italia. Domenica 13 gennaio alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino si accendono i riflettori sul confronto tra i padroni di casa piemontesi e la Fiorentina. Una partita importante per entrambe le squadre che vorranno sicuramente andare il più avanti possibile nella manifestazione: al turno successivo ci sarà ...

Torino-Fiorentina - Coppa Italia 2019 : prOgramma - orario e tv. Data e streaming : Sarà certamente uno degli ottavi di finale più equilibrati della Coppa Italia di calcio: Torino-Fiorentina mette di fronte due formazioni il cui rendimento nell’ultimo anno e mezzo è stato molto similare. La compagine gigliata è testa di serie in virtù dell’ottavo posto dello scorso campionato di Serie A, ottenuto proprio davanti ai granata. Il sorteggio però, imposto dal nuovo regolamento della competizione, ha sorriso ai ...

Scontri in autOgrill tra i tifosi del Bologna e del Torino : Dopo il recente dramma del tifoso morto nel contesto degli Scontri fuori dallo stadio di Milano in occasione della partita Inter-Napoli, non pare esserci pace per il calcio italiano. Oggi infatti vi sono stati altri Scontri fra tifosi e stavolta teatro dei fatti è stato un autogrill....Continua a leggere

Sassaiola in autOgrill contro pullman tifosi Torino. Salvini 'Tolleranza zero' : Nella stazione di servizio di Firenze Sud ci sono stati insulti, spintoni e anche sassi lanciati contro un pullman di tifosi granata diretti verso Roma per seguire la partita contro la Lazio. Sul ...

Sasso contro bus dei tifosi del Torino in un autOgrill di Firenze. Salvini : 'Tolleranza zero' : Ancora un episodio di violenza tra ultras , appena poche ore dopo la morte di Daniele Belardinelli a Milano in seguito agli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli di Santo Stefano. Secondo quanto ...

Un gruppo di ultras del Bologna ha aggredito un pullman di ultras del Torino fermo in un autOgrill della Toscana : Un gruppo di ultras del Bologna ha aggredito un pullman di ultras del Torino fermo in un autogrill della Toscana. Entrambe le tifoserie organizzate viaggiavano in direzione sud: il Bologna giocherà oggi pomeriggio alle 15 in casa del Napoli, il

Bus di tifosi del Torino preso d’assalto in autOgrill da supporter del Bologna : spaccati vetri : tifosi del Torino aggrediti in un autogrill in Toscana da supporter bolognesi. I supporter granata erano fermi per una sosta quando alcuni tifosi rossoblu ha lanciato pietre contro il mezzo fermo sulla piazzola, spaccando diversi vetri. Salvini: “Cominciamo col tenere in galera questi deficienti”.Continua a leggere