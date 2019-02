Nuoto | Manuel lascia l' ospedale e inizia la riabilitazione al Santa Lucia

Nuoto - Manuel Bortuzzo pronto a ripartire : “adesso torno ad allenarmi” : Nuoto, Manuel Bortuzzo non si è mai perso d’animo dopo quanto gli è accaduto ed ora promette di voler tornare ad allenarsi “Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua. Come potete vedere sto sempre meglio. Sono appena arrivato in quel che sarà il mio nuovo campo da combattimento. Sono al Santa Lucia, a Roma, il centro di riabilitazione dove rimarrò per un bel po’“. Sono le parole di Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne ...

Manuel ferito - la FederNuoto lancia una raccolta fondi : 'È il momento di dare' : Per Manuel Bortuzzo , il nuotatore 19enne rimasto paralizzato dopo essere stato ferito da un colpo di pistola a Roma, la Federnuoto ha lanciato una raccolta fondi. ' E' il momento di trasformare la ...

Manuel Bortuzzo - la FederNuoto lancia una raccolta fondi per sostenere le cure dell’atleta 19enne : La Federazione Italiana Nuoto ha lanciato una raccolta fondi per provvedere alle necessità del giovane Manuel Bortuzzo La Federnuoto lancia una raccolta fondi per Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne rimasto paralizzato per un colpo di pistola a Roma. “E’ il momento di trasformare la solidarietà in un’azione concreta di sostegno. E’ il momento di dare“, scrive la Federazione italiana nuoto annunciando la ...

Nuoto : Manuel Bortuzzo presto inizierà la sua riabilitazione. L’atleta è stato ascoltato dal magistrato : Buone notizie sul fronte “Manuel Bortuzzo”. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il nuotatore nostrano ricoverato in terapia intensiva nell’Ospedale “San Camillo” a Roma, dopo essere stato colpito da un colpo di pistola che gli ha provocato la paralisi degli arti inferiori nell’ormai nota vicenda, migliora giorno dopo giorno e nel prossimo weekend o al massimo all’inizio della prossima settimana sarà ...

Manuel Bortuzzo : "Sono felice di avere accanto il mondo del Nuoto. Mi ispirerò a Bebe Vio" : "Per ora penso di tornare a casa il più presto possibile, e stare sempre meglio. A migliorare ogni giorno, sempre di più, fisicamente". In un'intervista al Corriere della Sera, Manuel Bortuzzo parla di come è cambiata la sua vita dal letto d'ospedale al San Camillo. E di quanto senta vicino tutto l'ambiente del nuoto."È diventato come una famiglia, la nostra famiglia. Mi chiedono ancora come sia possibile tutto ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo : “Ho pensato a Bebe Vio. Voglio andare avanti - mi ricordo tutto di quella notte” : tutto il mondo sportivo si è stretto attorno a Manuel Bortuzzo, il nuotatore rimasto paralizzato alle gambe dopo essere stato ferito da un colpo di pistola sparato “per errore”. Il ragazzo ha concesso alla Gazzetta dello Sport la prima intervista dopo il drammatico evento di otto giorni fa che gli ha cambiato la vita: “Mi ricordo tutto: la notte, la piazza, il distributore. Mi ricordo tutto, naturalmente fino al colpo di ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo affida il suo messaggio ai social : “siete ciò che mi faceva andare a dormire tranquillo e svegliare col sorriso” : Nuoto, Manuel Bortuzzo ha voluto mandare un messaggio a coloro i quali gli sono stati vicino in questi giorni difficili Manuel Bortuzzo è tornato a parlare dopo giorni difficili, quelli seguiti all’aggressione subita da due ragazzi che gli hanno sparato alle spalle. Il nuotatore ha affidato ai social il ringraziamento a coloro i quali hanno avuto anche solo un piccolo pensiero nei suoi confronti: “Buongiorno a tutti ragazzi. ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri a Sky : 'Avete visto che forza ha Manuel Bortuzzo" : Le sue prime parole sono proprio per Manuel: "Quello che è successo a Manuel è una cosa fuori dal mondo, non riesci neanche ad immaginarla. Appena l'ho saputo io non ci volevo credere. Ho fatto ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo il messaggio dall'ospedale : 'Sto bene - mi avete fatto emozionare' : ROMA - ' Ciao a tutti ragazzi, qui è Manuel che vi parla, come potete sentire dalla voce sto bene, non mi aspettavo tutto questo calore da parte vostra, veramente mi avete fatto emozionare tutti, se ...

Nuoto - nasca la pagina “TutticonManuel” : il gruppo social dedicato allo sfortunato nuotatore italiano rimasto paralizzato : Spesso i social sono fonte di disgregazione, in cui emerge il lato peggiore degli utenti. Sentirsi in dovere di giudicare qualunque cosa senza averne le necessarie conoscenze e competenze, nascosti dietro un nickname, è un po’ il marchio di fabbrica. Ma in questo caso le storie, le condivisioni hanno un fine nobile e vale la pena sottolinearlo. La vicenda è tristemente nota: Manuel Bortuzzo ferito a Roma da due ragazzi, armati di pistola, ...

Nuoto - il padre di Manuel : «Gli ho promesso che tornerà a camminare» : TORINO - " Manuel sta bene, ha ripreso a respirare autonomamente, a bere e mangiare e sarà dimesso tra due giorni dalla rianimazione e poi andrà in un centro specializzato. Le gambe non ci sono ma ha ...

Manuel Bortuzzo – Arrestati gli aggressori della giovane promessa del Nuoto italiano : le loro parole sono agghiaccianti : Si conoscono finalmente i nomi degli aggressori di Manuel: le parole agghiaccianti dei ragazzi che hanno sparato per sbaglio la giovane promessa del nuoto italiano Giustizia è stata finalmente fatta: si conoscono i nomi degli aggressori di Manuel Bortuzzo, che poche sere fa hanno sparato alla giovane promessa del nuoto italiano, che ha subito una lesione midollare completa e non potrà dunque più camminare. Come si pensava, c’è stato ...

Manuel Bortuzzo - il presidente della FederNuoto Barelli svela : “fisicamente è una roccia - gli staremo vicini” : Il numero uno della Federazione italiana nuoto ha parlato delle condizioni di Manuel Bortuzzo, sottolineando come a breve inizierà una fase di riabilitazione “Manuel si è svegliato, fisicamente è una roccia. Sta migliorando visibilmente ora dopo ora e sta dimostrando di essere pronto ad affrontare il futuro con la stessa determinazione che lo spingeva in allenamento oltre i suoi limiti“. Sono le parole del presidente della ...

Manuel Bortuzzo - Nuoto italiano prega per 20enne paralizzato/ Salvini "prenderemo chi ti ha sparato" : Manuel Bortuzzo resterà paralizzato: 'non camminerà mai più' l'annuncio choc dei medici del San Camillo. Salvini 'prenderemo chi ti ha sparato'