Nord-Est | il 92% abitanti ritengono prioritaria la sostenibilità

Il giocatore Mauro Icardi contestato dagli ultrà della Curva Nord dell'Inter : Mauro Icardi sembra ormai aver perso la stima e l'appoggio non solo dell'Inter, ma anche dei suoi tifosi, che già durante la partita di Europa League contro il Rapid Vienna avevano cantato cori in favore di Handanovic, nuovo capitano dell'Inter. La situazione in casa neroazzurra inizia a farsi molto tesa per l'attaccante argentino Mauro Icardi, classe 1993, alla sua sesta annata con la squadra milanese. Dopo essere stato privato della fascia di ...

Torino - smantellato “tour operator” per migranti diretti al Nord Europa : 11 arresti : Avevano come base l’ex Moi di Torino e gestivano il traffico di migranti, in arrivo dal Sud Italia e diretti al Nord Europa. La squadra mobile del capoluogo piemontese ha smantellato un’organizzazione criminale internazionale, dopo oltre tre anni di indagine. Un “tour operator” per migranti che aveva come sede l’ex villaggio olimpico, in parte sgomberato, e che organizzava viaggi della speranza, pagati migliaia di ...

UFO - boom di avvistamenti nel Nordovest : esperti sminuiscono - ma la popolazione ha timore : Negli ultimi giorni nei cieli della Lombardia si sono moltiplicati gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati. La popolazione, preoccupata per i fenomeni luminosi, chiede spiegazioni. Gli esperti però tranquillizzano, e già per alcuni casi hanno trovato risposte del tutto naturali o di origine "umana". Sorprende però la concomitanza di molteplici causalità che portano ad avvistamenti fondamentalmente simili....Continua a leggere

TreNord - la denuncia del sindacato Orsa : “Poca programmazione e lavori a ditte esterne : così cala qualità manutenzione” : Assenza di organizzazione. Mancanza della programmazione dei lavori. Carenza di controlli sui costi. Il settore manutenzione di Trenord finisce nel mirino di Orsa, l’organizzazione dei sindacati autonomi di base. E sotto i riflettori finisce la gestione del trasporto ferroviario lombardo. La denuncia arriva per bocca Adriano Coscia, segretario regionale Orsa, sigla sindacale rappresentativa soprattutto tra i macchinisti e più in generale ...

Autonomia : Giorgetti (FdI) - 'richiesta del Veneto non è egoismo del Nord' (2) : (AdnKronos) - “Sinceramente - sostiene Giorgetti - non capisco la paura dei colleghi e dei tanti esponenti del Sud dei vari partiti; l’Autonomia è garanzia di trasparenza e di responsabilità, conviene a tutti. È necessario che da Nord a Sud si eliminino gli sprechi, le opere inutili, la corruzione e

Autonomia : Giorgetti (FdI) - 'richiesta del Veneto non è egoismo del Nord' : Venezia, 15 feb. (AdnKronos) - “Il continuare a definire la richiesta del Veneto allo Stato, di attuare quanto già previsto dalla Costituzione, egoismo del nord è suicida per il Sud”. Così interviene Massimo Giorgetti, Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto ed esponente di Fratelli d'Ital

VISTO DAL SUD/ Così questa autonomia differenziata può far male anche al Nord : Si va verso il rinvio del Ddl. Più che acuire la contrapposizione Nord-Sud bisognerebbe ora ripensare a un'articolazione dello Stato più efficiente

Autonomia - bozza al Cdm ma i nodi restano | Il Nord accelera - De Luca : "Va bloccata" : Veneto, Lombadia ed Emilia chiedono l'attribuzione di tutta una serie di competenze, in particolare su infrastrutture stradali, sanità, sovrintendenze, valutazioni di impatto ambientale. Materie che, al momento, i ministri M5s non vogliono cedere. Il governatore campano sul piede di guerra.

Autonomia - che cosa cambia con l’ok alle tasse che restano al Nord : «Secessione» mascherata o restyling burocratico? L'Autonomia differenziata che punta ad attuare il rafforzamento delle competenze chiesto da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna arriva all'appuntamento cruciale con il consiglio dei ministri. Su salute, lavoro e strade la resistenza M5S...

Anticiclone sub-tropicale investe le regioni del Nord - a sud ancora fase di maltempo : Roma - Il fronte freddo che ha raggiunto lo scorso weekend le regioni centro-settentrionali, è ormai scivolato al Sud, ma continuerà ad influenzare le condizioni meteorologiche su alcune regioni anche tra le giornate di martedì e di mercoledì, con spiccata instabilità atmosferica. Nel contempo, un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, va rinforzandosi sul Mediterraneo occidentale, favorendo il ritorno di ...

Maltempo : presto la risposta Ue sui fondi di solidarietà per il Nord Italia : “Arriverà presto” la risposta della Commissione europea alla domanda Italiana di attivazione del Fondo europeo di solidarietà per fare fronte ai danni causati dalle alluvioni che hanno colpito il Triveneto negli ultimi giorni dell’ottobre 2018. Lo ha assicurato il direttore generale responsabile per le politiche regionali della Commissione europea, Marc Lemaitre, durante la diretta Facebook ANSA realizzata nell’ambito del ...

Foehn - sole e caldo al Nord/Ovest : +14°C in pianura Padana [MAPPE e DATI] : 1/7 ...

Tempesta di vento - danni e disagi a Nord delle Alpi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Equilibrio Festival - creatività del Nord Europa : Spettacoli e non solo. In programma anche incontri, musica, rassegne cinematografiche, 'light art' per ricostruire quel legame profondo e imprescindibile tra la città di Roma e scrittori, poeti, ...