Non solo elettrico | Achates Power reinventa il motore Diesel e rivoluziona il futuro

Quote di «musica nazionale» in radio : Non solo Lega (e Francia) : Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Alessandro Morelli, ex direttore di radio Padania e presidente della commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera, ha firmato una proposta di legge divisiva. Delle canzoni che passano in radio, una su tre deve essere italiana. «Mi auguro che questa proposta dia inizio ad un confronto ampio sulla creatività ...

L'Inter senza Icardi? Una macchina da gol e punti. E Non solo da quest'anno... : Ci sono le sensazioni, quelle che ti portano a dire frettolosamente che un'Inter senza Mauro Icardi perde in pericolosità e senso del gol. Perché, insomma, 122 gol in nerazzurro non passano certo in ...

Ancelotti : «Se Non abbiamo vinto ce la dobbiamo prendere solo con noi stessi» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky al termine del pareggio contro il Torino al San Paolo. Cosa è mancato? «E’ mancato il gol, come a Firenze. Per il resto se giochiamo in questo modo c’è tutto. Perché noi puoi avere 18 palle gol e non fare gol, è una cosa che non può essere accettata con tranquillità. Fare di tutta un erba un fascio è sbagliato, perché la squadra gioca molto bene, ma non ...

Calciomercato Juventus - Non solo James : arriva un altro colombiano : Calciomercato Juventus – Non solo James Rodriguez. La Juventus continua a guardare in Colombia alla ricerca di un possibile rinforzo in vista della prossima stagione. Secondo quanto rivelato dal portale spagnolo ‘Donbalon.com’, la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino il giovane Davinson Sanchez, classe ’96 in forza al Tottenham. Il difensore potrebbe decidere di lasciare gli inglesi per cercare un progetto più ...

PS5 avrà più esclusive multiplayer? Single-player story-driven sì ma Non solo : Nel corso della generazione attuale, Sony non si è particolarmente impegnata nella realizzazione di esclusive multiplayer, ponendo invece maggiore attenzione su titoli single player particolarmente basati sulla narrazione.Stando alle indiscrezioni che trapelano dai dirigenti di Sony riportate da Comicbook, con la prossima generazione il colosso dell'intrattenimento potrebbe impegnarsi maggiormente nel ritagliarsi una fetta della redditizia torta ...

In scooter contro palo della luce - Matteo muore a 15 anni. La Zia : “Non è caduto da solo” : Matteo Ferlenda ha perso il controllo del motorino e ha sbattuto violentemente contro un palo dell'illuminazione pubblica a bordo carreggiata. Secondo i primi rilievi dei carabinieri sembrerebbe che nell'incidente non siano coinvolti altri veicoli ma sia la famiglia che gli amici ritengono che non sia possibile.Continua a leggere

Firenze e le feste (Non solo quelle dei Medici) : in un libro-calendario il Capodanno del 25 marzo e le altre storie : Avete già pensato cosa fare a Capodanno? Non manca molto: poco più di un mese. Non in via Sarpi a Milano né nelle comunità ebraiche. Ma a Firenze: il Capodanno fiorentino infatti cade il 25 marzo e si festeggia ancora, anche senza cenone, spumante e botti. Dal Duemila viene ricordato con una sfilata del Corteo della Repubblica Fiorentina, ma la città era talmente legata al proprio scandire dell’anno che quando Papa Gregorio XIII inaugurò ...

Diciotti - Non solo Salvini : Conte - Di Maio e Toninelli forse in registro indagati. Atti trasmessi a Procura di Catania : La Procura di Catania ha aperto un fascicolo dopo la trasmissione avvenuta oggi da parte dellla presidenza del Senato delle tre memorie a firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del ...

Ucraina-Ue : Poroshenko - Europa è scelta Non solo di civiltà ma anche economica : ... Poroshenko ha ricordato che, nel 2014, il proprio paese si trovava in "condizioni estremamente difficili, non soltanto per l'aggressione russa, ma anche per lo stato della sua economia". Il ...

Juve - Non solo Zaniolo : Paratici ha spiato anche un ex Inter : Non c'era solo Nicolò Zaniolo nel mirino di Fabio Paratici martedì sera, quando il responsabile dell'area Sport della Juventus era all'Olimpico per Roma-Porto . Come riporta Rai Sport , i bianconeri seguono con Interesse anche Alex Telles , ex terzino dell'Inter, ed Eder Militao .

Torino - Non solo Lazzari dalla Spal - : Il Torino è da tempo sulle tracce di Manuel Lazzari e, nonostante le numerose rassicurazioni della società ferrarese ai propri tifosi, probabilmente in estate tenterà l'affondo. La società granata, ...