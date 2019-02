Netflix cancella The Punisher e Jessica Jones | chiusa l' era delle serie Marvel della

Netflix cancella anche The Punisher e Jessica Jones (con la terza stagione ancora da trasmettere) : Adesso è ufficiale Netflix cancella sia The Punisher che Jessica Jones , che ha ancora un'intera terza stagione da trasmettere, chiudendo così l'era delle serie Marvel sulla piattaforma. Il mondo dello streaming, soprattutto negli Stati Uniti, è profondamente cambiato da quando nel 2013 Marvel e Netflix annunciarono l'accordo per lo sviluppo di 4 serie più una miniserie dedicata ai Difensori, cui poi si è aggiunto The Punisher .Nel ...

Z Nation cancellata - anzi no : al via la petizione per il salvataggio via Netflix : Miracolo di Natale in arrivo? I fan di Z Nation lo sperano dopo la notizia della cancellazione arrivata nelle scorse ore. Il pubblico è pronto a scommettere che per la serie tv che ha fatto la storia sia ancora presto per il pensionamento e così ha dato il via ad una petizione che possa salvarla proprio grazie all'intervento di Netflix. SYFY ha annunciato all'inizio di questo fine settimana che avrebbero cancellato Z Nation dopo cinque ...