NBA | Durant l' MVP guarda al futuro | ' Tanti giovani forti | ma Antetokounmpo fa paura'

NBA All-Star Game - Kevin Durant si gode il titolo di MVP : “gioco ad un livello diverso dagli altri” : Dopo quello ottenuto ad Orlando nel 2012, il giocatore di Golden State viene premiato per la seconda volta come MVP dell’All-Star Game Trentuno punti, sette rimbalzi e due assist. Ma anche una carica straordinaria e un modo eccelso di giocare, componenti fondamentali per permettere a Kevin Durant di vincere il titolo di MVP del 68° All-Star Game disputato nella notte a Charlotte. Secondo successo in carriera per il giocatore di ...

NBA All-Star Game - rimonta strepitosa del Team LeBron : l’MVP Durant strozza in gola l’urlo del Team Giannis : La formazione guidata dal ‘Prescelto’ si impone al termine di una partita splendida, terminata con il punteggio di 178-164 Una partita spettacolare, un match da urlo che conclude degnamente il 68° All-Star Game disputato a Charlotte. Team LeBron si impone su Team Giannis con il punteggio di 178-164, coronando una strepitosa rimonta dopo un avvio non semplice. Pronti via ed è Antetokounmpo a mettere le cose in chiaro, piazzando ...

NBA - All Star Game 2019 : il Team LeBron vince in rimonta sul Team Giannis - che spettacolo nell’atto conclusivo! Kevin Durant MVP dell’incontro : Si è chiusa nella notte italiana la 68a edizione dell’All Star Game 2019 della NBA. L’atto conclusivo ha visto di fronte le due formazioni composte dai migliori giocatori del campionato statunitense, che si sono sfidati a colpi di giocate spettacolari facendo letteralmente esplodere il pubblico di Charlotte. La vittoria è andata alla squadra guidata da LeBron James (19 punti) grazie ad uno strepitoso Kevin Durant (31 punti e titolo ...

NBA - Kyle Kuzma MVP - anche - per soldi : e durante il time-out urla '1 - 2 - 3 : bonus!' : Kyle Kuzma aveva qualcosa da farsi perdonare: "L'anno scorso " ammette lo stesso giocatore dei Lakers " non mi ero impegnato un granché, non avevo messo la giusta concentrazione sulla gara: quest'anno ...

NBA – Kevin Durant ai Knicks? L’indizio arriva dal mondo degli affari : stesse dinamiche dell’affare LeBron-Lakers : Kevin Durant avrebbe deciso di spostare la sua azienda ‘Thirty Five Ventures’ a New York: gli esperti non hanno dubbi, è la stessa mossa che ha anticipato il passaggio di LeBron James ai Lakers La situazione contrattuale di Kevin Durant è una delle più calde e interessanti in vista del prossimo mercato estivo. Il cestista degli Warriors non sembra interessato a rinnovare e per acquisire le sue prestazioni sportive ci sarebbero ...

Risultati NBA – LeBron James non basta ai Lakers - San Antonio sorride con Belinelli : Durant trascina Golden State : Lakers ko al cospetto di Atlanta nonostante un’ottima prestazione di James, vittoria di misura invece per San Antonio su Memphis. Golden State non lascia scampo a Utah Pesante sconfitta per i Lakers nella notte NBA, LeBron James e compagni perdono al cospetto di Atlanta con il punteggio di 117-113, incappando nel secondo ko consecutivo dopo quello con Philadelphia. Ai giallo-viola non basta l’ottima prestazione del ...

NBA – Furbata Knicks : utilizzata l’immagine di Kevin Durant per la campagna di rinnovo abbonamenti [FOTO] : I New York Knicks hanno utilizzato, e poi cancellato, una foto di Kevin Durant per la campagna di rinnovo abbonamenti in vista del prossimo anno: chiaro segnale di mercato? I New York Knicks sono una delle squadre dalle quali ci si aspetta un grande mercato estivo. La franchigia della Grande Mela ha liberato grande spazio salariale in questa stagione, arrivando anche a sacrificare Kristaps Porzingis, per puntare a due top player da ...

NBA - Fenomeno Durant : 39 punti / Warriors a fatica sugli Heat : Kevin Durant incanta con 39 punti e i Warriors vincono anche giocando male. Gli Heat giocano bene, Josh Richardson 37 punti, e si rammaricano: 'Arbitraggio penalizzante'. Decisivi due liberi nel ...

Mercato NBA - New York Knicks : Kevin Durant spunta nella campagna abbonamenti 2019 : Quando si parla di Mercato, ogni mossa è lecita pur di provare a raggiungere l'obiettivo. Anche una provocazione, com'è stata interpretata da molti la scelta dei New York Knicks " poi rettificata, ma ...

Risultati NBA – Warriors nel segno di Durant : successi per Kings e Magic : Durant trascina gli Warriors al successo su Miami, vittorie per Kings e Magic: i Risultati dei match della notte NBA Solo 3 incontri nella notte NBA, ma a tenere compagnia ai nottambuli sono state 3 partite davvero godibili e divertenti. Ad iniziare dalla sfida che ha visto trionfare i Golden State Warriors sui Miami Heat per 120-118. Quarantesimo successo stagionale per i ragazzi di coach Kerr, sempre più dominatori della Conference ...

NBA – Incredibile sfogo di Kevin Durant : “non so niente dei Knicks - non c’entro con Porzingis. Volete solo screditarmi” : Kevin Durant si rivolge duramente contro i giornalisti in conferenza stampa: KD taglia ogni possibile rumor di mercato riguardante i Knicks e la sua free agency in maniera netta Dopo 23 punti, 9 assist e 8 rimbalzi messi a segno nella partita vinta dagli Warriors contro gli Spurs, Kevin Durant ha iniziato un secondo match, apparentemente molto più personale, da giocare contro tutti i giornalisti in conferenza stampa. KD si è sfogato ...

Mercato NBA – Zion Williamson fa impazzire i fan dei Knicks : “che figata sarebbe giocare con Durant e Irving a NY?” : Zion Williamson continua a strizzare l’occhio ai Knicks e chiama Kevin Durant e Kyrie Irving a New York: i fan della franchigia newyorkese impazziscono “sarebbe fichissimo giocare con KD e Kyrie, ma qualunque sarà la squadra che mi drafterà io sarò pronto a giocare e lavorare duro”. Con queste parole Zion Williamson ha letteralmente fatto impazzire i fan dei New York Knicks. Il giovane prodotto di Duke, una fra le prime scelte al ...

NBA - un altro pipistrello fa invasione durante San Antonio-Pelicans : a catturarlo ci pensa… la mascotte [VIDEO] : Seconda invasione in pochi giorni in casa San Antonio, costretti ancora una volta a fare i conti con un pipistrello Era già successo nel match contro i Brooklyn Nets, ma l’episodio si è ripetuto a distanza di pochi giorni durante la sfida con i Pelicans. Nuova invasione di pipistrelli all’AT&T Center, casa dei San Antonio Spurs, dove il volatile si è introdotto creando il panico tra i giocatori in campo e il pubblico sulle ...

NBA - Kevin Durant torna a OKC per il ritiro della maglia a Nick Collison : Si dice che il tempo riesca a guarire ogni ferita, e nella NBA solitamente questo detto risulta vero anche per quelle considerate più insanabili. Ad esempio quella tra Kevin Durant e gli Oklahoma City ...