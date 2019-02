NBA – Anthony Davis ci prende gusto | “preferenze per il futuro? Tutte le 29 squadre”

Mercato NBA - Anthony Davis : 'Boston è una delle squadre in cui potrei andare a giocare' : Era il giocatore più atteso tra quelli presenti alle conferenze stampa che hanno preceduto il sabato dell'All-Star Game, di certo non perché a molti interessasse sapere se la sua presenza sul parquet ...

NBA – Clamorosa mossa dei Pelicans - Dell Demps licenziato in tronco : potrebbe essere colpa di Anthony Davis : Dell Demps licenziato dai New Orleans Pelicans, la cattiva gestione del caso Anthony Davis alla base Della decisione Della franchigia NBA? Dopo la chiusura del mercato NBA qualcosa deve essersi rotto tra il GM dei New Orleans Pelicans e la franchigia Della Louisiana. Dell Demps è stato licenziato, dopo l’infortunio di ieri notte di Anthony Davis, che potrebbe costare al centro la presenza all’All Star Game di questo fine ...

NBA – Anthony Davis fischiato e applaudito dai tifosi Pelicans : “è stato imbarazzante - ma continuerò a giocare tranquillo” : Metà pubblico lo ha fischiato, l’altra metà lo ha applaudito, Anthony Davis ha chiuso con 32 punti la sua partita in un’atmosfera definita… imbarazzante Anthony Davis ha iniziato, questa notte, la sua seconda metà di stagione NBA post trade deadline, essenzialmente da separato in casa. Ben nota la volontà di lasciare New Orleans, il giocatore dovrà aspettare l’estate visto che i Pelicans hanno fatto muro verso ...

Mercato NBA – Anthony Davis resta ai Pelicans! Lakers - sfuma il ‘vantaggio’ : Celtics e Knicks in corsa per l’estate : La trade deadline si conclude con un nulla di fatto nell’affare Anthony Davis: il giocatore resta ai Pelicans. Lakers beffati, in estate sarà lotta a 3 con Celtics e Knicks Scoccano le ore 21:00, viene posta la parola fine sulle trade del Mercato NBA. L’ultimo giorno utile per gli scambi fra le franchigie si conclude con un nulla di fatto nella trattativa che ha tenuto tutti i fan con il fiato sospeso negli ultimi giorno: Anthony Davis non ...