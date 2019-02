NBA All-Star Game | Giannis schiaccia e chiede | ' L' anno prossimo Slam Dunk Contest?'

NBA All-Star Game - Kevin Durant si gode il titolo di MVP : “gioco ad un livello diverso dagli altri” : Dopo quello ottenuto ad Orlando nel 2012, il giocatore di Golden State viene premiato per la seconda volta come MVP dell’All-Star Game Trentuno punti, sette rimbalzi e due assist. Ma anche una carica straordinaria e un modo eccelso di giocare, componenti fondamentali per permettere a Kevin Durant di vincere il titolo di MVP del 68° All-Star Game disputato nella notte a Charlotte. Secondo successo in carriera per il giocatore di ...

NBA - All Star Game 2019 : il Team LeBron vince in rimonta sul Team Giannis - che spettacolo nell’atto conclusivo! Kevin Durant MVP dell’incontro : Si è chiusa nella notte italiana la 68a edizione dell’All Star Game 2019 della NBA. L’atto conclusivo ha visto di fronte le due formazioni composte dai migliori giocatori del campionato statunitense, che si sono sfidati a colpi di giocate spettacolari facendo letteralmente esplodere il pubblico di Charlotte. La vittoria è andata alla squadra guidata da LeBron James (19 punti) grazie ad uno strepitoso Kevin Durant (31 punti e titolo ...

NBA – Wade esalta Doncic : “passa palla come LeBron James - pochissimi sono in grado di farlo” : Dwyane Wade esalta il talento di Luka Doncic: il veterano dei Miami è rimasto fortemente sorpreso dalle abilità di passatore del giovane sloveno Il talento di Luka Doncic continua a riscuotere grande successo. La giovane stella dei Dallas Mavericks prosegue il suo cammino strepitoso all’interno della lega mantenendo 20.8 punti, 7.1 rimbalzi e 5.5 assist di media a partita. L’ex Real Madrid colleziona complimenti dopo ogni partita, molti di ...

NBA - Diallo vince la gara delle schiacciate. Harris batte Curry in quella da tre punti : ROMA - L' All-Star Weekend regala sempre emozioni particolari. Quello del 2019 non sta deludendo le aspettative e le gare del sabato ne hanno dato una dimostrazione. Jayson Tatum , Joe Harris e ...

Altro che All Star Game : l'NBA dovrebbe copiare la Coppa Italia - scrive il NYT : Viene esaltata anche la formula delle retrocessioni, un tabù per lo sport americano. 'Se i Knicks dovessero preoccuparsi di retrocedere, gestirebbero questo finale di stagione in modo diverso', ...

Altro che All Star Game : l'NBA dovrebbe copiare la Coppa Italia - scrive il NYT : Altro che All-Star Game, l'Nba dovrebbe copiare la Coppa Italia di basket e creare una Coppa Americana nel mezzo della stagione. La proposta arriva dal New York Times in un articolo scritto da Zach Messitte e pubblicato nell'edizione di sabato. "Mentre noi celebriamo l'All Star Game - scrive Messitte, presidente del Ripon College nel Wisconsin e associato alla John Hopkins School di Bologna - in Italia vivono l'adrenalina già a febbraio. Le ...

NBA - Harris tira meglio di Curry e Diallo schiaccia su Shaq : Il tiratore di Brooklyn si aggiudica la gara da 3 battendo in finale Steph, che vince la sfida in famiglia col fratellino Seth. Nella gara delle schiacciate trionfa l'aspirante Superman di Oklahoma ...

NBA - All Star Game 2019 : Giannis Antetokounmpo sfida LeBron James - parata di stelle e spettacolo assicurato a Charlotte : L’attesa è ormai finita! L’atto conclusivo dell’All Star Game 2019, l’evento più seguito e più popolare per il mondo del basket NBA, andrà in scena nella notte italiana e metterà di fronte le due formazioni composte dai migliori giocatori al mondo. La sfida vedrà uno contro l’altro LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers, e Giannis Antetokounmpo, protagonista di una stagione a dir poco strepitosa con la maglia ...

NBA - All-Star Weekend : Diallo è il re delle schiacciate - Harris infallibile da 3 : Hamidou Diallo è il vincitore della gara delle schiacciate all' Nba All-Star Weekend . Il numero 6 degli Oklahoma City Thunder raccoglie un 50 perfetto saltando Shaquille O'Neal, 216 cm, e rimanendo ...

