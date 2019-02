Nauert rinuncia all' Onu a causa della baby sitter

Heather Nauert ha rinunciato al suo incarico di nuovo rappresentante degli Stati Uniti all’ONU : Heather Nauert , giornalista ed ex presentatrice di Fox News che il presidente statunitense Donald Trump aveva indicato come nuovo rappresentante degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, ha rinunciato alla nomina dicendo di averlo fatto “nel migliore interesse della sua famiglia”.

