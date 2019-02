Motley Crue | Nikki Sixx accusa i Kiss di aver copiato il ' gran finale' del loro tour

Il rock rinasce con le biopic? Ultimo atto - i Mötley Crue su Netflix : Chi lo ha letto, sa perfettamente che The Dirt, pubblicato da HarperCollins Publisher Inc nel 2001 e tradotto in Italia dai tipi di Sperling & Kupfer l'anno successivo (e dal 2012 ridistribuito da Tsunami Edizioni), è con ogni probabilità una delle più selvagge e oltraggiose monografie rock che la s