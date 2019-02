Monti | ' Crisi economica italiana? Peggio nel 2011'

Mario Monti : “In piena la crisi l’euro ci ha salvati - Lega e M5S hanno fatto false promesse” : Mario Monti smonta le idee dell'economista Alberto Bagnai (Lega), che vorrebbe la fine dell'euro: "Per me, la politica è vera e seria quando compie delle scelte concrete, quando per dire 'sì' a una istanza sociale, deve dire 'no' ad altre". Non è stata politica seria, invece, la demagogia applicata ante litteram, ben prima dell'arrivo dei populisti, quella di molti governi italiani negli Anni Settanta e Ottanta".Continua a leggere