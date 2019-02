Milano In scena Il Violinista sul tetto al Teatro Nuovo

Allo Spazio Teatro 89 di Milano va in scena "Dritto al cuore" : Dopo aver studiato recitazione in diverse realtà locali, ha affiancato alla disciplina lo studio del canto presso On Stage Academy a Milano e si è così avvicinata al mondo del Teatro musicale. Ha ...

Uomo accoltellato in strada a Milano - la scena filmata dai passanti. FOTO : Uomo accoltellato in strada a Milano, la scena filmata dai passanti. FOTO E' accaduto all'angolo tra viale Farini e viale Stelvio, poco a nord rispetto al Cimitero Monumentale. Il ferito è di origine nordafricana, dopo l'aggressione è riuscito a raggiungere a piedi l'ospedale Niguarda dove è ricoverato in gravi condizioni. Indaga la ...

Al Teatro Carcano di Milano va in scena Molière/Il Misantropo : Un inedito e gradito Misantropo quello di Valter Malosti, presentato ieri al Teatro Carcano di Milano, in replica fino al prossimo 23 dicembre. Molière/Il Misantropo ha già avuto un suo primo debutto al Teatro Astra di Torino, con anteprime al Teatro Lac di Lugano....Continua a leggere

Milano - secondo i consulenti dei pm Carlotta Benusiglio fu “strangolata e poi venne inscenato suicidio” : Fu strangolata “con un mezzo naturale ovvero serrando la stessa sciarpa che la donna indossava” prima di simulare un suicidio lasciando “il corpo, ormai cadavere, sospeso all’albero”. È quanto viene riportato dai consulenti della Procura di Milano in una relazione, che indaga sulla morte di Carlotta Benusiglio, stilista ed ex modella 37enne, trovata impiccata a un albero il 31 maggio del 2016 nei giardini di Piazza Napoli ...