Milan | la bomba dalla Spagna | Bale isolato dal Real | il gallese accetta l’Italia

Fabiana Britto - la superbomba sexy tifosa del Milan - Milan - : Come il voto che diamo a Fabiana Britto.Megli ultimi tempi è molto alla alla ribalta delle passerelle, del mondo dello spettacolo e della moda. Un 2018 esplosivo per lei, con i riflettori ...

Bomba di neve in arrivo : da Milano a Torino - l'elenco delle città a rischio : Meteo in peggioramento a partire da questa sera, la neve cadrà anche a basse: cosa dicono le ultime previsioni meteo

Milano. La Polizia locale ritrova una bomba a mano carica : Grazie ad una segnalazione per detenzione di droga e armi, il Nucleo contrasto stupefacenti della Polizia locale ha ritrovato, durante

Milan - bomba Cassano : "Higuain all'Inter per Icardi. È l'unico decente" : Se il Milan vuole ricostruire per tornare a vincere, hai uno dei centravanti più forti al mondo, allora devi costruire attorno a campioni così. Se gioca con questi giocatori qua è normale che fa ...

Milan - subito Fabio Quagliarella : calciomercato - la bomba di Luciano Moggi : Sarebbe sbagliato aspettarsi grossi arrivi in questo calciomercato, neppure i "soliti" inutili stranieri di seconda fascia. Ci sarà qualche prestito, ma si cercherà soprattutto di mettere le basi per gli affari estivi, magari i "parametro zero". Stanno intanto rientrando gli quelli che non hanno avu

Il calciomercato oggi – Il caso Icardi e la bomba sul Milan : Il calciomercato oggi – Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato di Serie A, nel dettaglio sono tante le squadre in grado di rinforzarsi in vista della seconda parte, nelle ultime ore trattative molto importanti. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Parma si è offerto come possibile destinazione per l’attaccante Marko Pjaca, stagione fino al momento deludente con la maglia della Fiorentina ed alla ricerca ...

Il calciomercato oggi – Il colpo dell’Inter e la bomba dall’Inghilterra sul Milan : Il calciomercato oggi – Marotta al lavoro per il presente e per il futuro. Difficile aspettarsi movimenti di rilievo in casa Inter per il mercato di gennaio, discorso diverso invece per quanto riguarda la prossima stagione. Ed i nerazzurri hanno piazzato un colpo veramente importante sia dal punto di vista economico ma anche tecnico. Dopo l’innesto a zero di De Vrij arriva in nerazzurro un altro difensore di alto livello, di ...

Il calciomercato del giorno – Nuovo centrocampista per Milan e Fiorentina - la bomba sulla Lazio : Il calciomercato del giorno – La Fiorentina piazza il primo colpo del mercato di gennaio: il club viola ha annunciato l’acquisto dell’attaccante colombiano Luis Fernando Muriel proveniente dal Siviglia, ex Udinese e Samp. Il calciatore è atteso Firenze già domani per le visite mediche, accordo raggiunto in prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra intorno ai 13-14 milioni di euro, superata la concorrenza del Milan. Muriel ...

Milan-Spal - che gol Castillejo! Bomba di sinistro per rispondere a Petagna [VIDEO] : Milan-Spal, dopo la rete di Petagna per il vantaggio spallino, Castillejo ha impattato con un sinistro da urlo Milan-Spal, Samu Castillejo ha messo a segno una rete fantastica, utile a mettere da parte la paura in casa rossonera dopo che Petagna aveva portato in vantaggio i suoi. Un’azione caparbia quella dello spagnolo che successivamente ha scagliato un sinistro perfetto alle spalle di Gomis: preciso e potente. Ecco il video della ...