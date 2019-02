Michele Braganti a Sanremo Young 2019 | età | biografia e chi è

termometropolitico

: Da San Giustino a Sanremo Young, al via l'avventura del 16enne Michele Braganti - infoitcultura : Da San Giustino a Sanremo Young, al via l'avventura del 16enne Michele Braganti - SportPiceno : In questo momento a Sanremo young, il giovane cantante Ascolano Maxi Urban vince la sfida contro Michele Braganti… - NayMila92 : Maxi Urban e Michele Braganti a breve diventeranno un duo #SanremoYoung -

(Di lunedì 18 febbraio 2019): età,e chi è Chi èdi, 17 anni, è uno dei giovanissimi concorrenti in gara a. Il talent show andrà in onda su Rai 1 dal 15 febbraio al 15 marzo tenendo “caldo” per un altro mesetto il palco del Teatro Ariston.si sfiderà a “colpi di musica” con altri 19 concorrenti, tutti giovani aspiranti talenti della musica italiana. A decidere la sua partecipazione aè stata la commissione composta dalla stessa conduttrice, Antonella Clerici, Gianmarco Mazzi e il Maestro Diego Basso.Non è detto, però, che il giovaneabbia la possibilità di proseguire la competizione. Durante la prima puntata della seconda edizione di, infatti, vi sarà una selezione dei dieci cantanti che si contenderanno la vittoria. ...