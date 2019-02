Metro Exodus | guida ai potenziamenti dell' armatura e al visone notturno

Le vendite di Metro Exodus nella settimana di lancio sono state superiori quasi del 50% rispetto a quelle di Last Light. Male Crackdown 3 in UK : Metro Exodus manca di poco il primato in UK debuttando alla posizione numero 2. Far Cry New Dawn si piazza invece in prima posizione.Con un paio di new entry che si contendono il primo posto nelle classifiche al dettaglio del Regno Unito nell'ultima settimana, Far Cry New Dawn ha superato Metro Exodus di sole 2.000 unità.Secondo GamesIndustry.biz, nonostante non abbia centrato il primato, le vendite nella settimana di lancio di Metro Exodus sono ...

Alle 13 in diretta con Metro Exodus e la nuova avventura di Artyom : La giornata delle dirette di Eurogamer.it parte a brevissimo con una live davvero imperdibile che ci trasporta nella Russia post-apocalittica ispirata ai romanzi di Dmitry Glukhovsky. È tempo di dare un'occhiata da vicino all'atteso Metro Exodus.Dopo averne parlato in dettaglio nella nostra recensione, abbiamo deciso di mostrarvi ancora una volta il gioco dopo il suo debutto su PC (Epic Games Store), PS4 e Xbox One. Questo terzo capitolo del ...

Metro Exodus - ottima la versione Pc grazie al ray tracing di Nvidia RTX : A pochi giorni dalla sua uscita, Metro Exodus è stato già oggetto di analisi comparativa tra le varie piattaforme, operata dagli esperti di Digital Foundry. Questi ultimi infatti, dopo aver accertato la superiorità della versione Xbox One S su quella PS4, si sono soffermati in particolare sulla versione Pc; le parole di elogio non sono mancate. La versione Pc dell’ultimo titolo di 4A Games infatti, grazie all’ultima ...

Metro Exodus gira meglio su Xbox One S? : Metro Exodus è passato sotto la lente di Digital Foundry, la quale ha messo a confronto le prestazioni del titolo sulle console Sony e Microsoft.Ebbene, stando a quanto emerge dalla comparativa disponibile anche su YouTube a questa pagina, a risultare vincitrice è stata la versione per Xbox One S, la quale ha dimostrato le prestazioni più convincenti.Xbox One X supporta il 4K nativo, mentre PS4 Pro raggiunge i 1440p. Il gioco su PS4 base va a ...

Copie fisiche di Metro Exodus : un adesivo dell'Epic Games Store per coprire il logo di Steam : L'accordo di esclusività che ha portato Metro Exodus a diventare un'esclusiva temporale dello Store online di Epic Games è arrivato molto vicino alla data di lancio del titolo, stando a quanto possiamo vedere dal modo in cui sono state modificate le Copie retail del gioco.Come riporta PCGamesn infatti, sulle Copie fisiche del gioco possiamo individuare un adesivo con il logo dell'Epic Games Store a ricoprire il logo di Steam. La scoperta è stata ...

Metro Exodus : Guida alle armi : Dopo la Guida alle creature Mutanti in Metro Exodus e in attesa che arrivi sul portale la nostra Recensione, vogliamo parlarvi delle armi che avrete la possibilità di utilizzare nel corso dell’avventura. Guida alle armi di Metro Exodus Kalash: Buon fucile d’assalto dotato di potenziamenti e supporti vari. Arma ideale per caricatori estesi e mirini personalizzati, è in grado di assumere svariate forme, da una ...

Metro Exodus : Guida alle creature mutanti : Se vi state cimentando in questi giorni in Metro Exodus, avrete sicuramente già incontrato alcune delle creature mutanti di cui vi parleremo in questa mini Guida, illustrandovi le loro caratteristiche e dove potete trovarli. Metro Exodus Monster 4K Watermark Metro Exodus: Le creature mutanti Umanimali: Sembrano esseri umani all’apparenza ma in realtà sono mutanti equipaggiati con armi primitive, potete trovarli nei luoghi bui ...

La patch day one di Metro Exodus introduce nuovi filtri per la modalità fotografica e nuove opzioni grafiche per la versione PC : Dopo anni di attesa è finalmente disponibile Metro Exodus, terzo capitolo della avventure del nostro Artyom in una Russia post-atomica. Come per molti altri titoli AAA, anche Metro è da oggi disponibile una patch che (in questo caso) introduce alcune novità che faranno la felicità dei giocatori.Come riporta Gamingbolt, i giocatori PC potranno ora accedere ad ulteriori opzioni per personalizzare l'HUD e per il Motion Blur, sarà inoltre introdotto ...

È tempo di intraprendere un viaggio epico attraverso la Russia post-apocalittica : Metro Exodus è finalmente disponibile : Deep Silver e 4A Games annunciano che Metro Exodus è ora disponibile in tutto il mondo per Xbox One, PlayStation 4 e PC.Metro Exodus vede Artyom e una banda di Spartan Rangers fuggire dalla Metropolitana di Mosca e intraprendere un viaggio epico attraverso la Russia post-apocalittica.Ispirato ai romanzi di Dmitry Glukhovsky, Metro Exodus intreccia una potente storia con un'immensa campagna single-player che combina combattimenti feroci, ...

Metro Exodus - recensione : Cercando di analizzare il processo creativo che ha portato alla stesura della storia di Metro Exodus, è interessante chiedersi se Dmitrij Gluchovskij, nell'istante in cui pubblicò il suo romanzo in rete in completo open source, immaginasse che le vicende del giovane Artyom lo avrebbero potuto portare così lontano da quella Mosca innevata e contaminata che abbiamo imparato a conoscere nei precedenti capitoli della ormai nota serie di videogiochi ...

Arrivano i voti della stampa internazionale per Metro Exodus : Ormai ci siamo, manca solamente un giorno all'arrivo dell'atteso Metro Exodus, ma in rete sono già comparsi i voti della stampa internazionale.Sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione del titolo di Deep Silver e 4A Games, ma se volete sapere come è stato accolto il nuovo Metro dalla critica, allora siete nel posto giusto.Qui sotto, vi riportiamo alcuni dei voti dei principali siti specializzati. Su Metacritic, attualmente ...

