Meteo | sull’Italia alta pressione e caldo anomalo ma è allarme inquinamento

Previsioni Meteo - l’Inverno torna a ruggire da Lunedì 11 Febbraio : irruzione dal Baltico sull’Italia - i primi dettagli sulla neve in arrivo : Previsioni Meteo – Acquista sempre più credibilità l’ipotesi di una nuova irruzione di aria fredda proveniente dal settore Baltico-Russo per il corso della prossima settimana. Oramai tutti i modelli di calcolo sono concordi nel vedere questa irruzione fredda. Semmai andrà valutato via via, come è ovvio che sia in una tendenza che va oltre i 3/4 giorni, che orientamento prevalente potrebbero prendere le correnti fredde e dove potrebbero ...