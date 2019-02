Meteo Protezione Civile oggi | tempo stabile su tutta la penisola

Meteo Protezione Civile domani : il tempo torna stabile ovunque : Nella giornata di domani avremo un deciso miglioramento sulle regioni meridionali, dove in queste ore stiamo osservano una veloce fase in stabile . tempo sempre stabile e asciutto al centro-nord. Ecco...

Meteo Protezione Civile domani : aria piu' fredda da est verso il centro-sud con qualche disturbo : Nella giornata di domani avremo l'afflusso di aria nuovamente più fredda da Est, in particolar modo al centro-sud . Il tempo rimarrà comunque nel complesso stabile. Previsioni Meteo Venerdì 15...

Burrasca sull'Italia : l'allerta della protezione civile e le previsioni Meteo per le prossime ore : La protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo rologiche avverse per venti di Burrasca su Molise, Campania...

Meteo Protezione Civile domani : tempo generalmente stabile - ancora forti venti al Sud : Nella giornata di domani avremo residua instabilità sulle estreme regioni meridionali, in particolare sui settori ionici. Clima asciutto al centro-nord. Ecco le previsioni Meteo della Protezione ...

Meteo Protezione Civile : perturbazione in arrivo domani - instabilita' e forti venti : Una saccatura artica in discesa verso il Mediterraneo sarà responsabile di un peggioramento atmosferico nella giornata di domani . Previsti anche venti forti e a seguire un brusco calo delle...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : in arrivo venti di burrasca [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore sull’Adriatico settentrionale si formerà un’area di bassa pressione che determinerà una decisa intensificazione della venti lazione dai quadranti occidentali al Centro-Nord, specialmente sui settori appenninici tosco-emiliani e umbro-marchigiani, in successiva estensione alle restanti regioni centro-meridionali, iniziando dai settori tirrenici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

