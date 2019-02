Mediaset corre in borsa con rafforzamento Fininvest nel capitale

L'Isola dei famosi - dopo gli ascolti flop Mediaset corre ai ripari e cancella Le Iene : L'Isola dei famosi 2019 non riesce a decollare. Gli ascolti di questa nuova edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5 continuano ad essere molto bassi e anche la seconda puntata trasmessa questo giovedì sera in tv ha confermato il flop di quest'anno. Il reality show, infatti, ha registrato l'ascolto più basso di sempre nella storia delL'Isola e in casa Mediaset hanno scelto di correre subito ai ripari per evitare un ...