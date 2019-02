Matteo Salvini | il sardo Christian Solinas è l' uomo del trionfo della Lega

Chi è lo studente che ha trollato Matteo Salvini in Sardegna : "Più accoglienza, più 49 milioni": con questa frase il 15enne Valerio Obino, studente del liceo classico di Orizei, è riuscito a inviare il suo "messaggio sociale" in un video-selfie con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Valerio racconta a Fanpage.it perché ha voluto lanciare questo messaggio e come sono andate realmente le cose.Continua a leggere

Diciotti - il trionfo di Matteo Salvini. Lo sa anche Luigi Di Maio : con un no al processo - rilancerà : Comunque andrà, per Matteo Salvini sarà un successo. Sul caso Diciotti la scommessa di Luigi Di Maio è che sulla piattaforma Rousseau votino solo quelli che non vogliono dare l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno. Perché, peraltro, i delusi non avrebbero neanche più vo

Sanremo - Mahmood rivela un sms ricevuto da Matteo Salvini : 'Goditi il tuo successo' : A diversi giorni dalla messa in onda della diretta finale del Festival di Sanremo 2019, sembra che non si parli d'altro. Il vincitore della sessantanovesima edizione della kermesse musicale, Mahmood, è tornato al centro dell'attenzione mediatica, per via della divulgazione del contenuto di uno scambio di SMS avvenuto tra il cantante di origini italo-egiziane e il ministro dell'interno, Matteo Salvini. Mahmood strumentalizzato contro Matteo ...

Matteo Renzi lo annuncia - voterà “SI” contro Salvini per il caso Diciotti : Matteo Renzi non si nasconde e annuncia cosa voterà per la questione Salvini-Diciotti Il caso Diciotti comincia ad agitare sempre di più la politica italiana e i risultati del voto sulla piattaforma Rousseau potrebbero aprire scenari sconosciuti finora come ad esemprio una vera e propria crisi di governo che può mettere sulla graticola il Movimento … L'articolo Matteo Renzi lo annuncia, voterà “SI” contro Salvini per il caso ...

La piattaforma Rousseau - su cui oggi gli iscritti al M5S votano l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini - non funziona a molti utenti : Diversi utenti stanno segnalando sui social network che la piattaforma informatica Rousseau, su cui oggi gli iscritti al M5S votano l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini, risulta irraggiungibile. La votazione sarebbe dovuta durare della 10 alle

Matteo Salvini con i figli al parco giochi - antidoto contro le polemiche : Matteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo ...

Mahmood e Matteo Salvini : scambio di sms - cosa si sono detti : Mahmood e Matteo Salvini, scambio di sms: cosa si sono detti La vittoria di Mahmood all’ultima edizione del Festival di Sanremo ha generato non poche polemiche. In molti hanno visto anche un certo astio tra il cantante e il Vice Premier Matteo Salvini. Il web infatti avrebbe captato che il commento di Salvini circa la […] L'articolo Mahmood e Matteo Salvini: scambio di sms, cosa si sono detti proviene da Gossip e Tv.

Diciotti - Irene Pivetti a Omnibus : 'Matteo Salvini vero leader. Vi spiego perché il governo non cadrà' : ' Matteo Salvini sta dimostrando di essere un leader vero , sta tendendo una grandissima coerenza negli interessi del Paese e della Lega . Ha una grandissima personalità, più di quella di Luigi Di ...

Diciotti - Irene Pivetti a Omnibus : "Matteo Salvini vero leader. Vi spiego perché il governo non cadrà" : "Matteo Salvini sta dimostrando di essere un leader vero, sta tendendo una grandissima coerenza negli interessi del Paese e della Lega. Ha una grandissima personalità, più di quella di Luigi Di Maio". Irene Pivetti, ospite a Omnibus su La7, spiega che il leader della Lega "riesce ad essere un riferi

Diciotti - Matteo Salvini : 'Anche Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si facciano processare dal Parlamento' : 'Non sono più solo, e in verità non lo sono mai stato perché tutti noi abbiamo agito insieme, sul caso Diciotti . E come ho fatto io, chiedano anche Giuseppe Conte , Luigi Di Maio e Danilo Toninelli , ...

Diciotti - Matteo Salvini : "Anche Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si facciano processare dal Parlamento" : "Non sono più solo, e in verità non lo sono mai stato perché tutti noi abbiamo agito insieme, sul caso Diciotti. E come ho fatto io, chiedano anche Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, a loro volta inseriti nel registro degli indagati, il giudizio parlamentare". Matteo Salvini, secondo

Salvini alla prova del voto M5s : 'Di Maio mi ha detto 'Matteo stai tranquillo'' : Roma, 18 feb., askanews, - 'Per me il governo non rischia, a prescindere da come vada'. In un colloquio con Repubblica, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini si mostra convinto della tenuta del ...

Diciotti - ecco che cosa rischia Matteo Salvini e perché : Aver abusato dei suoi poteri trattenendo per 5 giorni 177 migranti a bordo della nave Diciotti «in condizioni psicofisiche critiche» per motivi «meramente politici». È in base a questa controversa ricostruzione dei fatti, sempre che venga dimostrata sussistente, che il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto al Senato l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini...

Diciotti - Gregorio De Falco e il voto sul processo a Matteo Salvini : "Domanda fuorviante - tanti sbaglieranno" : "La domanda agli iscritti 5 stelle sulla piattaforma Rousseau è fuorviante. E induce a errori". Il capitano Gregorio De Falco, espulso dai pentastellati, avverte che c'è la concreta possibilità che molti elettori chiamati a votare sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Dic