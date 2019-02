Martina Attili in tour nel 2019 | le prime date a Roma | Torino e Milano | biglietti in

6 milioni di italiani commentano tv sui social - da Martina Attili ad Alberto Angela : Dal 1 settembre al 31 dicembre 2018 gli italiani hanno generato 167.4 milioni di interazioni (like, condivisioni, retweet, risposte, mention) su Facebook, Instagram e Twitter relative ai programmi televisivi con un contributo molto rilevante fornito dai personaggi che fanno parte del cast o sono ospiti dei programmi stessi. I dati emergono da Nielsen social Content Ratings, soluzione che fornisce dati indipendenti relativi alle conversazioni che ...

Da X Factor alla festa di Natale dell’Inter - Martina Attili tra fuorigioco ed ironia : “sempre e comunque forza Roma!” [VIDEO] : Martina Attili simpatica ed esilarante alla festa dei giovanissimi dell’Inter: la cantante, protagonista di X-Factor 12, divertente sui social Dopo la festa di Natale per la prima squadra dell’Inter, ieri sera è stato il turno dei giovani nerazzurri di festeggiare tutti insieme in clima natalizio. Se i più grandicelli hanno potuto ascoltare la voce soave di Elisa Toffoli, i più giovani invece sono stati intrattenuti da diversi ...

Carlotta Ferlito fa una sorpresa a Martina Attili : l’incontro tra la ginnasta e la cantante di X Factor [VIDEO] : Martina Attili, eliminata dall’ultima puntata di X Factor, ha incontrato uno dei suoi idoli sportivi: la cantante a tu per tu con Carlotta Ferlito Carlotta Ferlito si è recata ad una delle prime esibizioni di Martina Attili, dopo l’eliminazione della cantante da X Factor. La ginnasta ha stupito la giovane artista presenziando all’evento. Uno degli idoli sportivi di Martina infatti è proprio la Ferlito, che prima ha ...

X Factor 2018 : la semifinale fa fuori Martina Attili e Leo Gassman. Finalisti i BowLand - Anastasio - Naomi e Luna : Martina Attili - semifinale X Factor 2018 E’ tempo di semifinale per X Factor 2018. E qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto della semifinale 21.15: In un filmato, giudici e concorrenti si spendono a favore della salvaguardia ...

Martina ATTILI/ Video esibizione - esce di scena e divide il web : "Meglio di Leo Gassman" - X Factor 2018 - - IlSussidiario.net : MARTINA ATTILI, dopo una prestazione sottotono nel sesto live si prepara a dare il meglio di sé a X Factor 2018, dove è in ballo una nuova assegnazione.

X Factor 2018 - semifinale con colpi di scena : eliminati Martina Attili e Leo Gassmann : Ieri, giovedì 6 dicembre, è andata in onda la semifinale di X Factor 2018 ed è stata una puntata ricca di colpi di scena. Infatti, un'eliminazione inaspettato ha lasciato davvero tutti di stucco, mentre Fedez è riuscito a far cantare Naomi in tutte e due le manche. Da pochi giorni, in effetti, sui social chiedeva aiuto ai telespettatori per far approdare la sua concorrente almeno al secondo round, allo scopo di farla esibire con una canzone di ...

Martina Attili/ Il papà della cantante : "Per il pattinaggio abbiamo rischiato di perderla" - X Factor 2018 - - IlSussidiario.net : Martina Attili, dopo una prestazione sottotono nel sesto live si prepara a dare il meglio di sé a X Factor 2018, dove è in ballo una nuova assegnazione.