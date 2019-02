Marco Cecchinato nuovo ambassador della linea eyewear di Tonino Lamborghini VIDEO

Tennis - Ranking ATP (18 febbraio) : Novak Djokovic sempre in vetta - Marco Cecchinato si avvicina a Fabio Fognini : Solo un cambiamento nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue spalle ...

Tennis - ATP 250 Buenos Aires : TRIONFO DI Marco CECCHINATO! Diego Schwartzman travolto con un netto 6-1 6-2 : MARCO Cecchinato può festeggiare il suo primo TRIONFO dell’anno al torneo ATP 250 di Buenos Aires. Il siciliano ha superato in finale il padrone di casa Diego Schwartzman, battendolo con un netto 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Con questo successo Cecchinato si porta al numero 17 del ranking mondiale, un traguardo finora da lui mai raggiunto. Questa, inoltre, è la terza finale vinta a livello ATP sulle altrettante che ha ...

VIDEO Marco Cecchinato vince il Torneo ATP Buenos Aires - demolito Schwartzman : gli highlights della partita : Marco Cecchinato ha vinto il Torneo ATP 250 di Buenos Aires sconfiggendo Diego Schwartzman nell’atto conclusivo sulla terra rossa della capitale argentina. Il siciliano è stato perfetto contro il padrone di casa e lo ha demolito con un sonoro 6-1 6-2, sfoderando un tennis superlativo e una classe sopraffina: terzo successo in carriera nel massimo circuito, best ranking (numero 17 del ranking ATP) e grande iniezione per il prosieguo della ...

Tennis - Marco Cecchinato conquista il best ranking : vince a Buenos Aires ed è numero 17 al mondo! : Marco Cecchinato ha vinto il torneo ATP 250 di Buenos Aires, il 26enne ha sconfitto Diego Schwartzman nella finale giocata sulla terra battuta nella capitale argentina e il netto successo per 6-1, 6-2 gli permette di migliorare la propria posizione nel ranking ATP. Il siciliano è stato sublime in questo atto conclusivo, la sua terza vittoria nel massimo circuito (sempre tornei 250, l’anno scorse si impose a Budapest e a Umago) gli permette ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Marco Cecchinato spazza via Guido Pella in due set e vola in finale! : Superlativo Marco Cecchinato! L’azzurro asfalta l’argentino Guido Pella per 6-4 6-2 nella prima semifinale del torneo ATP 250 di Buenos Aires e vola in finale. Il numero tre del seeding non spreca molte energie, essendo rimasto in campo soltanto per 71 minuti ed ora attende di conoscere il nome dell’avversario che lo divide dal titolo, che uscirà dal confronto tra l’austriaco Dominic Thiem e l’argentino Diego ...

Tennis - Marco Cecchinato in semifinale a Buenos Aires : Paolino ha giocato la sua solita partita senza risparmio e, alla sua veneranda età , è 118 al mondo, ha dimostrato di valere ampiamente i primi cento posti del ranking e di poter dire ancora qualcosa ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Marco Cecchinato vola in semifinale! Battuto in due set Carballes Baena : Marco Cecchinato conquista un posto nelle semifinali del torneo ATP 250 di Buenos Aires: sulla terra battuta argentina l’azzurro, numero tre del tabellone, in un match comunque complicato supera per 7-6 (3) 6-4 l’iberico Roberto Carballes Baena, al limite delle due ore di gioco. L’italiano attende di conoscere il nome del suo prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra l’argentino Guido Pella e l’iberico Jaume ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Marco Cecchinato ai i quarti di finale. Sconfitto il cileno Garin in due set : Marco Cecchinato accede ai quarti di finale del torneo ATP di Buenos Aires. Il nativo di Palermo ha Sconfitto in due set il cileno Christian Garin, numero 93 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Per il siciliano arriva finalmente una vittoria dopo l’eliminazioni all’esordio agli Australian Open e nei tornei di Auckland e Cordoba. L’ultima vittoria del numero 18 del ranking ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Marco Cecchinato sconfitto in tre set dallo spagnolo Munar : Finisce al secondo turno il cammino di Marco Cecchinato nel torneo ATP di Cordoba (Argentina, terra rossa). Il siciliano è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo Jaume Munar, numero 81 del mondo, con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Inizio subito in salita per la testa di serie numero due del torneo, che ha perso il servizio nel secondo game, finendo poi sotto per 3-0. Munar non ha concesso nulla nei ...

Davis Cup 2019 : Italia orfana di Fabio Fognini. Andreas Seppi e Marco Cecchinato i riferimenti contro l’India? : Siamo nelle fasi finali degli Australian Open 2019, primo Slam dell’anno, e per l’Italia purtroppo i giochi sono già chiusi da un po’ per l’uscita di scena dei nostri portacolori. L’attenzione dunque si sposta al confronto di Coppa Davis 2019 tra India e il Bel Paese, in programma l’1 e 2 febbraio a Calcutta sull’erba indiana, sfida valida per il turno di qualificazione alla Fase Finale di questo nuovo ...

Australian Open 2019 : Matteo Berrettini e Marco Cecchinato perdono al primo turno del torneo di doppio contro Molchanov e Zelenay : Matteo Berrettini e Marco Cecchinato, dopo aver chiuso al primo turno i loro Australian Open in singolare, escono all’esordio anche nel torneo di doppio. La coppia italiana è stata superata in tre set (4-6 6-3 6-3) da quella ucraino-slovacca formata da Denys Molchanov e Igor Zelenay. L’inizio della partita si rivela equilibrato, con nessuna delle due coppie che riesce a prendere il largo. Di più: fino al nono gioco, alla risposta non ...

Marco Cecchinato si fa male da solo - : Il capolinea subito. Marco Cecchinato spreca e saluta gli Australian Open. Il tennista palermitano, testa di serie n.17 del primo Slam stagionale, domina i primi due set contro il serbo Filip ...

Australian Open 2019 : Marco Cecchinato ko amaro al primo turno. Fallisce un match point e subisce la rimonta di Filip Krajinovic : Continua il feeling complicato tra Marco Cecchinato e gli Australian Open: l’azzurro subisce una rovinosa sconfitta al primo turno contro il serbo Filip Krajinovic, che non solo rimonta due set di svantaggio (4-6 0-6 6-1 7-6(8) 6-4 il punteggio finale), ma può dire di aver salvato un match point, in verità più per demeriti del siciliano che per propria iniziativa. Cecchinato ha vinto soltanto una partita a Melbourne, nelle qualificazioni ...