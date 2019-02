Manuel Bortuzzo è uscito dall' ospedale Grazie dell' affetto Ora inizia

Manuel Bortuzzo lascia l'ospedale - via alla riabilitazione : «Ora inizia l'allenamento» : «Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua. Come potete vedere sto sempre meglio. Sono appena arrivato in quel che sarà il mio nuovo campo da combattimento. Sono al Santa Lucia, a Roma, il centro...

Nuoto - Manuel Bortuzzo pronto a ripartire : “adesso torno ad allenarmi” : Nuoto, Manuel Bortuzzo non si è mai perso d’animo dopo quanto gli è accaduto ed ora promette di voler tornare ad allenarsi “Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua. Come potete vedere sto sempre meglio. Sono appena arrivato in quel che sarà il mio nuovo campo da combattimento. Sono al Santa Lucia, a Roma, il centro di riabilitazione dove rimarrò per un bel po’“. Sono le parole di Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne ...

Manuel Bortuzzo – Il giovane nuotatore uscito dalla terapia intensiva : lasciato l’ospedale San Camillo : Inizia il nuovo percorso di riabilitazione per Manuel Bortuzzo: la giovane promessa del nuovo italiano lascia l’ospedale San Camillo Manuel Bortuzzo ha terminato il suo percorso in terapia intensiva. Il nuotatore 19enne, rimasto paralizzato per un colpo di pistola a Roma, ha lasciato l’ospedale San Camillo e ha raggiunto la Fondazione Santa Lucia dove inizierà la neuro-riabilitazione presso il centro spinale. ...

Manuel BORTUZZO/ La sfida al male ottuso di chi è destinato alla vittoria : Il nuotatore MANUEL BORTUZZO ha fatto bene a sfidare chi gli ha sparato "per errore": "tornerò più forte di prima". Lo è già

Manuel Bortuzzo e il bacio con la fidanzata sui social : "Ci prenderemo tutto" : Il giovane nuotare, rimasto paralizzato dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si trovava nel...

Manuel Bortuzzo - la fidanzata gli fa una sorpresa per San Valentino : la foto social : San Valentino in ospedale per Manuel Bortuzzo, il ragazzo raggiunto da un colpo di pistola fra il 2 e il 3 febbraio scorsi all’incrocio fra piazza Eschilo e via Menandro, all’Axa Casalpalocco, Roma. La giovane promessa del nuoto italiano, sparato qualche settimana fa a Roma per errore e adesso pronto per un lungo periodo di riabilitazione a causa della perdita dell’utilizzo delle gambe, ha ricevuto una speciale sorpresa in ospedale. La fidanzata ...

Manuel Bortuzzo - Bebe Vio gli dedica l'oro : 'Riprendi a nuotare' : ... ma la prima persona che mi è venuta in mente in questi giorni è stata Bebe Vio ' , ha detto Manuel ispirandosi all'atleta azzura paralimpica vincitrice dell'oro nella tappa di Coppa del Mondo di ...

Manuel Bortuzzo - bacio e raccolta fondi (per la riabilitazione) : San Valentino in ospedale per Manuel Bortuzzo, ma dolce con la visita della fidanzata Martina e un bacio postato su Instagram che mostra come il nuotatore si stia riprendendo e pensi al futuro. «Ci prenderemo tutto» ha scritto accanto alla foto. Uscirà solo fra qualche giorno, ma in molti stanno già pensando al lungo percorso di riabilitazione che aspetta il 19enne colpito nella notte fra il 2 e il 3 febbraio. Secondo i medici non potrà per ora ...

Manuel Bortuzzo - la Federnuoto lancia una raccolta fondi per sostenere le cure dell’atleta 19enne : La Federazione Italiana Nuoto ha lanciato una raccolta fondi per provvedere alle necessità del giovane Manuel Bortuzzo La Federnuoto lancia una raccolta fondi per Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne rimasto paralizzato per un colpo di pistola a Roma. “E’ il momento di trasformare la solidarietà in un’azione concreta di sostegno. E’ il momento di dare“, scrive la Federazione italiana nuoto annunciando la ...

Nuoto : Manuel Bortuzzo presto inizierà la sua riabilitazione. L’atleta è stato ascoltato dal magistrato : Buone notizie sul fronte “Manuel Bortuzzo”. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il nuotatore nostrano ricoverato in terapia intensiva nell’Ospedale “San Camillo” a Roma, dopo essere stato colpito da un colpo di pistola che gli ha provocato la paralisi degli arti inferiori nell’ormai nota vicenda, migliora giorno dopo giorno e nel prossimo weekend o al massimo all’inizio della prossima settimana sarà ...

