Maltempo Veneto | domani apre il presidio per il supporto a Rocca Pietore

Maltempo Veneto : 1 - 7 miliardi di danni - ora emergenza valanghe : “Per fronteggiare gli enormi danni causati dall’uragano che ha devastato il Veneto a fine ottobre ci sono già un miliardo e 50 milioni di risorse garantite, che saranno immediatamente spendibili perché affidate alla Protezione civile. Per saldare, quindi, il conto conto totale dei danni mancherebbero 600 milioni”: il bilancio delle risorse stanziate rispetto alla quantificazione dei danni subiti è il dato messo in evidenza dal presidente della ...

Maltempo di fine ottobre 2018 in Veneto : è stato un vero e proprio “uragano” - ecco tutti i DATI : 1/30 ...

Maltempo Veneto - Bottacin all’Ordine Geologi : “Dichiarazione che lasciano basiti” : “Ho letto con attenzione quanto scrittomi dai presidenti degli Ordini nazionale e Veneto dei Geologi e meditavo di rispondere a mia volta alla lettera datata 7 febbraio con una riflessione scritta rivolta direttamente a loro. Essendo peraltro tale nota stata diffusa anche tramite stampa, anticipero’ pubblicamente anch’io il tenore del mio riscontro”. A dichiararlo e’ l’assessore alla Protezione Civile della ...

Maltempo - Veneto : continua la solidarietà per i territori colpiti : Mattinata in Agordino per l’assessore alla protezione civile Gianpaolo Bottacin che, dopo aver incontrato gli amministratori del comune di Monza che hanno consegnato alla Regione del Veneto due camion carichi di pellet destinati alle famiglie in difficoltà a causa del Maltempo dello scorso autunno, ha colto l’occasione anche per degli ulteriori sopralluoghi ad alcune zone sensibili della vallata. “Innanzitutto vorrei esprimere ...

Maltempo Veneto : dopo 100 giorni riunione operativa : Sono passati cento giorni dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto tra ottobre e novembre 2018. Nei comuni colpiti dal Maltempo sono state avviate le attivita’ per il ripristino della funzionalita’ dei servizi pubblici, delle infrastrutture di rete strategiche come Enel e strade, dell’asporto di rifiuti, di macerie, di materiale vegetale. La Regione, con la nomina del presidente Luca ...

Maltempo Veneto - assessore : “Lo scenario di rischio è profondamente cambiato” : “Di fronte a una situazione mai vista prima, ogni apporto tecnico per affrontare e risolvere i problemi è il benvenuto, anche quello del geologo Vittorio Fenti che, peraltro, non fa che confermare ciò che noi diciamo da quando è arrivata la catastrofe di fine ottobre, e cioè che lo scenario di rischio è mutato e proprio per questo abbiamo 172 cantieri già aperti per fronteggiare le diverse situazioni. Ciò che viene omesso di dire, e mi dispiace, ...

Maltempo Veneto : ancora neve sulle Dolomiti - oltre un metro e mezzo : oltre un metro e mezzo di neve sulle Dolomiti bellunesi alle quote superiori ai 2000 metri: Arpav segnala che nella stazione sciistica di Ra Vales, a 2615 metri, sopra Cortina, l’accumulo è di 154 centimetri, 150 sul Piz Boe’ e al Col dei Baldi, sulle Dolomiti meridionali. Cortina ha registrato nuove nevicate nelle ultime 24 ore, e questa mattina il capoluogo ampezzano si presentava con 90 cm di neve fresca. Abbondanti precipitazioni ...

Maltempo - Bottacin : “Situazione sotto controllo in Veneto” : “Il Maltempo delle ultime 24 ore ha causato qualche disagio, specie nel bellunese, ma la situazione appare sotto controllo anche se precauzionalmente resta attivo il monitoraggio della Sala Operativa del Coordinamento Regionale in Emergenza (Corem)”. Cosi’ l’assessore alla protezione civile Gianpaolo Bottacin. La provincia di Belluno e’ stata la piu’ soggetta ad attenzioni viste le abbondanti precipitazioni ...

Maltempo Veneto : oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco nel bellunese : Sono oltre un centinaio gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco bellunesi per l’emergenza Maltempo in atto da ieri mattina a questo pomeriggio. I pompieri sono stati impegnati, in particolar modo, per per prosciugamenti e danni dell’acqua, per riattivare le strade sommerse dalla neve e sulel quali erano rimasti bloccati auto e mezzi pesanti. Innumerevoli, inoltre, gli interventi per tagli di piante, per rifornimenti idrici nel ...

Maltempo : Veneto - 50/o nozze donano denaro : ANSA, - VENEZIA, 2 FEB - "Tra le migliaia di persone che sto incontrando in questi mesi, dopo il Maltempo che ha colpito il Veneto a fine ottobre, ci sono storie straordinarie di solidarietà, ...

Maltempo Veneto : masso schiaccia auto e sfiora case : Intervento dei vigili del fuoco lungo la SR203 in località Vries di Agordo per la caduta di un grosso masso di circa 4 metri cubi, che ha schiacciato un’auto parcheggiata e sfiorato abitazioni. Evacuate le abitazioni a rischio. Sul posto anche il personale di Veneto Strade e i carabinieri. L'articolo Maltempo Veneto: masso schiaccia auto e sfiora case sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Veneto : spettacolo sulle Dolomiti - fino ad 85 cm neve fresca a Cortina [GALLERY] : 1/7 Cortina d'Ampezzo ...

Maltempo Veneto : istituiti 3 presidi operativi avanzati : Tre presidi operativi avanzati saranno istituiti nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici di fine ottobre. La decisione e’ stata comunicata da Fabrizio Stella, soggetto attuatore per il “Settore rilievo e opere agricolo-forestali” nominato dal Commissario delegato per l’emergenza Maltempo, Luca Zaia. I presidi sono costituti presso la Reggenza dei Sette Comuni di Asiago (Vicenza), la Casa degli Alpini ...

Maltempo Veneto : nel Bellunese Passi delle Dolomiti chiusi per rischio valanghe : Come previsto, la provincia di Belluno è interessata, a partire dalla mattinata, da una perturbazione che sta portando diffuse precipitazioni su tutto il territorio. Nelle prossime ore il tempo sarà fortemente perturbato con cielo coperto e fenomeni diffusi dapprima moderati poi anche forti su molti settori; il limite delle nevicate sarà in sensibile rialzo soprattutto sulle Prealpi, fino a 1700/1800 m, e anche in molte valli Dolomitiche entro ...