Mahmood | in vetta alle classifiche e alle tendenze

Debutto in vetta per Irama in classifica Fimi con Giovani per sempre - Mahmood solo 6° con Gioventù bruciata : Irama in classifica Fimi debutta in vetta con Giovani per sempre. Il disco rappresenta una nuova versione di Giovani, nel quale ha incluso La ragazza con il cuore di latta e che in questi giorni sta presentando attraverso gli instore annunciati prima della partecipazione al Festival di Sanremo. Il suo ultimo disco di inediti ha seguito il successo di Plume, che ha pubblicato a ridosso della vittoria ad Amici di Maria De Filippi e nel quale è ...