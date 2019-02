Mafia nigeriana | mozione FdI Basta | sradicare i clan africani

Pamela - ecco il processo del secolo "I segreti della Mafia nigeriana" : 13 febbraio, data storica per i testi futuri di criminologia. Si apre a Macerata il processo (quasi) del secolo, che vede sul banco degli imputati Innocent Oseghale, il nigeriano accusato di aver ucciso e sezionato e infine rinchiuso in due trolley il cadavere di Pamela Mastropietro, orrendamente mutilato e dissanguato. Insieme e a due complici Segui su affaritaliani.it

Sfida alla Mafia nigeriana Forza Nuova a Castelvolturno : Sfida all’OK Corall “Ascia Nera” sulla domiziana. alla finestra gli agenti FBI che indagano sulle voci di espianti di organi. E da una parte il tranquillizzatore sindaco Russo e dall’altra il comizio di Roberto Fiore con la puntuale contestazione... Segui su affaritaliani.it

Mafia nigeriana al Cara di Mineo - 19 fermi. Salvini : 'Chiuderà' : Roma, 28 gen., askanews, - Traffico illecito di droga e sostanze psicotrope; detenzione, trasporto e cessione di cocaina e marijuana; violenza sessuale aggravata. Per questi reati la polizia di ...

Mafia nigeriana : 19 fermi nel Catanese - Cara di Mineo la base : Colpo alla Mafia nigeriana che nel Catanese aveva la sua base nel Cara di Mineo. Su delega della procura distrettuale antiMafia di Catania, la polizia ha eseguito il fermo di 19 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso denominata Vikings o Supreme Vikings Confraternity, con l'aggravante dell'essere organizzazione armata, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di ...

Così la Mafia nigeriana controlla il racket dell'elemosina in strada : "Se non pago, non posso cercarmi un lavoro. Voglio scappare in Germania o in Francia, lì lui non mi troverà più e tutto questo sarà finito". Lui è "la persona a cui devo dare i soldi". È un boss? "Sì, ho un boss, lui mi controlla". Dietro la quotidianità di un cappellino da baseball stretto in una mano tesa fuori da un supermercato di viale Umbria a Milano, c'è il dramma che non ti aspetti. O almeno non da una denuncia Così spontanea, celata da ...

Mafia nigeriana - nuovo arresto a Cagliari : ANSA, - Cagliari, 26 GEN - Fermato a Cagliari un altro componente di sodalizio criminale Calypso Nest, riconducibile alla banda mafiosa nigeriana della Supreme Eiye Confraternity, smantellata dalla ...

Così la Mafia nigeriana controlla almeno nove città italiane : Di mafia nigeriana si parla ancora poco - almeno in termini mediatici -, ma tra gli elementi citati spesso c'è la correlazione tra i rituali vodoo e l'organizzazione criminale in questione. Il Viminale sembra voler agire con decisione: il ministro Matteo Salvini ha predisposto l'invio di 200 soldati presso Castelvorturno, quello che sembra essere il vero centro di comando, magari di diffusione, del fenomeno in oggetto.Ma a leggere alcune delle ...

Omicidio Pamela Mastropietro : sospetti su Mafia nigeriana/ Collaboratore giustizia : 'Oseghale referente' : Omicidio Pamela Mastropietro: sospetti su mafia nigeriana. Storie Italiane riporta la testimonianza di un Collaboratore di giustizia su Innocent Oseghale.