Mafia | il boss Vincenzo Santapaola | “Dopo le stragi Riina ordinò l’omicidio del

Mafia - Scarpinato : “I paradisi fiscali dei clan sono in Europa. I soldi dei boss ci fanno rimanere nel patto di stabilità” : I paradisi fiscali delle mafie? Oggi sono in Europa. Lo sostiene il procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, intervenendo a un incontro sulle infiltrazioni delle mafie nell’impresa legale in corso all’auditorium Rai di Palermo. “Nei Paesi europei è stato confiscato l’1 percento del fatturato globale delle mafie, praticamente il rischio di confisca è prossimo allo zero, eppure i più grandi paradisi fiscali sono in ...

Mafia - canzone neomelodica per il boss ucciso a San Severo 'Rimani il re di questa famiglia' : Ora arriva una canzone in suo onore: si chiama 'Texas', prende il nome da un quartiere di San Severo noto per numerosi casi di cronaca, ed è quasi un'apologia del boss, che nelle parole di Ciaccia ...

Mafia - fermato il nipote di Michele Greco : enfant prodige di Cosa nostra che voleva fare la guerra agli altri boss : Si chiamava Leandro ma si faceva chiamare Michele, come il nonno: Michele Greco, il Papa di Cosa nostra, l’imputato principale del Maxi processo degli anni ’80. C’è anche un enfant prodige di Cosa nostra nell’ultima operazione della procura di Palermo. Greco junior, infatti, era stato nominato capomandamento di Ciaculli – lo storico rione di famiglia – a soli 23 anni. Sei anni dopo era già seduto attorno a un ...

Mafia - colpo alla Nuova Cupola - si pentono due boss : 7 arresti : La dda di Palermo ha emesso un decreto di fermo nei confronti di sette persone accusate di far parte della ricostituita Commissione di Cosa nostra. Il progetto di ridare vita la Cupola era stato...

Mafia - due boss della nuova Cupola si pentono. In manette il nipote del "Papa" e il figlio di Lo Piccolo : Cadono i rampolli dei clan, 7 arresti. Greco giù capo a 28 anni. Parlano Colletti e Bisconti: “Ecco chi governa Cosa nostra”

Mafia e stalking : “Io prigioniera del boss a 17 anni - così mi sono liberata dal suo giogo” : "Tu sei cosa nostra" le dice un giorno il boss e per quasi tre anni la costringe a obbedire a ogni suo ordine. È accaduto in Sicilia a Lucia, diciassettenne. È proprio lei oggi dal domicilio protetto in cui vive, a raccontare a Fanpage.it la sua storia: "Lotterò sempre contro le mafie, spero solo di non dover vivere reclusa come Roberto Saviano".Continua a leggere