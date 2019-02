L’uomo del giorno – Buon compleanno Roberto Baggio

calcioweb.eu

: Amazon, l’uomo più ricco del mondo fa il pieno di utili ma non paga le tasse - Corriere : Amazon, l’uomo più ricco del mondo fa il pieno di utili ma non paga le tasse - BeppeSala : Oggi ci ha lasciati Alessandro Mendini, un grande milanese. Architetto e designer, con il suo approccio visionario… - NicolaPorro : La giornalista di Sky interrompe il dibattito e dice: però Fatemi dire che bisogna fare un applauso al coraggio del… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Prende il via una settimana importante per gli appassionati di calcio non solo dal punto di vista legato al campo ma anche con avvenimenti da cerchiare in rosso. I compleanni degli sportivo prendono il via oggi con i 52 anni di, sono invece 49 per Massimo Taibi, ex portiere di Reggina e Manchester United. Auguri anche al presidente del Genoa, Enrico Preziosi (71), all’ex United Gary Neville (44) e al francese ex Real Claude Makelele (46).Martedì sarà invece ildei 42 anni l’ex Juventus e Milan, Gianluca Zambrotta, così come per Mauro Icardi, che soffierà su 26 candeline senza la fascia di capitano dell’Inter al braccio. Mercoledìper Sinisa Mihajlovic, da poche settimane alla guida del Bologna, così come Ciro Immobile (29 anni), Rudi Garcia (55).SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...