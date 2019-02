L’ultima puntata di Montalbano 2019 piange Pasquano e salva un’edizione non esente da

Isola dei Famosi 2019 - quinta puntata : Kaspar sulL’ultima spiaggia - fuori Yuri. Al televoto Giorgia - Marco e Luca : quinta puntata Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 prosegue di mercoledì e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras durante la quinta puntata. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della quinta puntata 21.41: Con il riassunto di quanto successo in questi due giorni, ...

Isola dei Famosi 2019 - quinta puntata in diretta : Kaspar va sulL’ultima spiaggia : Marco Maddaloni - Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 prosegue di mercoledì e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras durante la quinta puntata. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della quinta puntata 21.41: Con il riassunto di quanto successo in questi due giorni, ...

Adrian : gli ascolti sprofondano - invece trionfa la Rai con L’ultima puntata de “La compagnia del cigno” : “È inutile bussare qui non vi aprirà nessuno”. Gli ascolti tv di Adriano Celentano “cantano” e parlano chiaro, gli spettatori stanno letteralmente scappando da Canale 5. La parte dal vivo “Aspettando Adrian”, con la... L'articolo Adrian: gli ascolti sprofondano, invece trionfa la Rai con l’ultima puntata de “La compagnia del cigno” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Replica La compagnia del cigno - dove rivedere L’ultima puntata del 4 febbraio : La compagnia del cigno, Replica ultima puntata: dove e quando andrà in onda La Rai manderà in onda anche la Replica dell’ultima puntata de La compagnia del cigno. Se avete perso l’appuntamento finale di lunedì 4 febbraio, niente è perduto. La programmazione Rai permetterà al pubblico di seguire il capitolo finale della serie TV sui […] L'articolo Replica La compagnia del cigno, dove rivedere l’ultima puntata del 4 ...

La puntata di Adrian di Celentano del 4 febbraio è L’ultima di lunedì - l’arrivo di Montalbano cambia la programmazione : Prosegue su Canale5, nonostante il calo verticale degli ascolti, la programmazione della serie-evento che tanto evento poi non si è rivelata: la puntata di Adrian di Celentano del 4 febbraio sarà però l'ultima in onda di lunedì, perché l'arrivo di Montalbano su Rai1 con due nuovi film ha imposto un cambiamento della programmazione dello show del Molleggiato. Visto l'andazzo dell'Auditel, Canale5 vuole evitare l'umiliazione definitiva per ...

Mara Venier - breve pausa (da nonna) prima delL’ultima puntata del 2018 di Domenica In : Domenica In andrà in onda Domenica 30 dicembre, con l’ultima puntata dell’anno, ma intanto la conduttrice si gode il...

SKAM Italia - L’ultima puntata e il finale della seconda stagione il 22 dicembre : esclusiva TimVision : Si rinnova il successo di SKAM Italia anche per la sua seconda stagione, che vedrà l’arrivo dell’ultima clip domani su SKAMItalia.it, e che ha già registrato un record di visualizzazioni: c’è grande attesa per il finale di questa stagione (ovviamente in attesa della terza). La serie, coprodotta da TimVision Production con Cross Productions e diretta da Ludovico Bessegato, sarà disponibile anche con l’ultimo episodio dal 22 dicembre su ...

Finale con il botto per L’Amica Geniale ma tanta delusione per L’ultima puntata : “il cliffhanger dov’è?” : Chi si aspettava un'ulteriore impennata negli ascolti si sbagliava visto che il Finale de L'Amica Geniale ha chiuso in pari con il resto della stagione con un ottimo 30% di share e poco meno di 7 milioni. Nonostante tutto, questo è un successo. Nessuna fiction è riuscita a fare tanto, soprattutto in quest'ultimo periodo tenendo alto il livello e permettendo al pubblico che ha seguito la prima puntata di rimanere fino alla fine e di rimanere ...

Replica Nero a metà : dove rivedere L’ultima puntata : Nero a metà, dove e quando rivedere la sesta puntata: canale e orario La serie televisiva con Claudio Amendola ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico televisivo. Gli ascolti molto alti hanno dimostrato che da casa il personaggio di Carlo Guerrieri è stato apprezzato. Il nuovo protagonista proposto dalla Rai è stato amato […] L'articolo Replica Nero a metà: dove rivedere l’ultima puntata proviene da Gossip e Tv.