Lodz-Novara | Champions League volley femminile | data | programma | orario | tv e streaming

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Riprende questa settimana il cammino dinella2018-2019 di. Le ragazze di Massimo Barbolini sono attese domani dalla delicata trasferta in Polonia sul campo del Budowlani, in un incontro valido per la quinta giornata della fase a gironi e decisivo in ottica qualificazione ai quarti di finale.Percorso netto perfino a questo momento nella competizione. La formazione piemontese infatti non ha concesso neppure un set alle avversarie e guida il gruppo C con quattro vittorie. La sfida di domani sera sarà però un vero e proprio scontro diretto dato cheha centrato tre vittorie consecutive dopo aver perso all’esordio proprio controper 3-0 (25-19; 25-19; 25-20). Con un successo Paola Egonu e compagne sarebbero certe della prima posizione e dell’accesso ai quarti di finale, mentre una sconfitta rimanderebbe il ...