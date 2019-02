‘L’isola dell’abbandono’ | nuovo libro per Gamberale

Blastingnews

(Di lunedì 18 febbraio 2019) L’isola di Naxos, affascinante terra bagnata dall’Egeo meridionale, offre le quinte per una narrazione che scava nel profondo. Infatti e per la romanziera Chiara, è pronto per essere pubblicato “L’isola dell’abbandono” (Feltrinelli, pag. 224), in data 21 febbraio 2019. Pare ovvio che la bella isola greca, con le sue lunghe spiagge, i suoi paesini stesi sui prati e il suo paesaggio fertile, possano funzionare come ambiente per ospitare le vicende di un. Per certi versi è così, tuttavia, la scrittrice accompagna i suoi lettori di là da queste pur ammirevoli caratteristiche che danno valore a Naxos: è piuttosto sul passato rappresentato dalle rovine architettoniche e culturali – anch’esse, ovviamente, rappresentative – che lo scritto fonda la sua pregnanza.Un amore disperato Unche titola “L’isola dell’abbandono” non può esimersi dal concetto di disperazione. ...