Limitazioni alla viabilità sul viale di Bolgheri per riprese audiovisive e sistemazione

Sgombero neve a Cuneo - Limitazioni alla sosta in piazza Santa Croce a partire dalle 19 : Continua lo Sgombero neve sulle strade di Cuneo . La polizia municipale ha comunicato che, per consentire agevolmente l'utilizzo di alcune aree di parcheggio cittadine, è stata programmata per stasera ,...

Maltempo - Reggio Calabria si prepara alla neve : spargisale sulla A2 e Limitazioni alla viabilità : Nell’odierno pomeriggio, si è tenuta, presso questa Prefettura, -si legge in una nota – una ulteriore riunione del Comitato Operativo per la viabilità per verificare le condizioni della viabilità interessata dalle nevicate, come da avviso di condizioni metereologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione civile e per disporre, in via preventiva, tutte le conseguenti iniziative a salvaguardia della pubblica e privata ...