optimaitalia

: Ligabue presenta Start a Reggio Emilia: come partecipare all’evento di marzo - OptiMagazine : Ligabue presenta Start a Reggio Emilia: come partecipare all’evento di marzo - 24emilia : Italghisa, la prima di Start di Ligabue | 24Emilia -

(Di lunedì 18 febbraio 2019), in anteprima per una selezione di fan. L'evento è atteso per il prossimo 8all’Italghisa die sarà aperto agli addetti ai lavori e ad un numero ristretto di sostenitori del Liga, selezionati attraverso due modalità, i cui dettagli sono disponibili di seguito.L'evento esclusivo diè organizzato in collaborazione con Spotify e proprio tramite Spotify alcuni fan avranno la possibilità di aggiudicarsi gli inviti. Per provare ad essere tra i selezionati che accederanno allazione del Liga è necessario pre-salvare il discosu Spotify prima della data di uscita. Il secondo metodo per tentare l'accesso all’Italghisa diil prossimo 8è invece quello di iscriversi al Fan Club ufficiale del Liga. Alcune centinaia di inviti per lazione dell'albumsono ...