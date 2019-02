Leo Shoes Casarano | archiviata la pratica Cimitile con un successo pieno

Leo Shoes Casarano - sfida interna con il Cimitile Vesuviano : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Champions League Pallavolo – L’Azimut Leo Shoes perde con Civitanova nonostante una prova di grande cuore : Champions League di Pallavolo: Azimut Leo Shoes Modena e Civitanova si sono affrontate con la vittoria della Lube E’ una quinta gara di altissimo livello quella che vede di fronte in Champions League Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova. La squadra di Velasco inizia la gara con Wessel Keemink in regia, Zaytsev è l’opposto, bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. La Lube parte con Bruno- ...

Volley – L’Azimut Leo Shoes Modena trionfa nella maratona contro Padova : L’Azimut Leo Shoes Modena vince la maratona con Padova 3-2 Padova e Azimut Leo Shoes Modena giocano in una Kioene arena sold-out. I gialli iniziano la gara con Keemink in regia (Christenson è out per un problema al ginocchio), Zaytsev è in posto due, le bande sono Bednorz e Urnaut, al centro giocano Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. La Padova di Coach Baldovin risponde con l’ex Travica al palleggio, opposto Torres, al centro ci ...

Pallavolo - la Revivre Axopower Milano pronta ad ospitare l’Azimut Leo Shoes Modena : La Revivre Axopower Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena si affronteranno domenica 13 gennaio alle ore 18.00 al Mediolanum Forum di Assago È tutto pronto per la grande sfida di domenica 13 gennaio alle ore 18.00 al Mediolanum Forum di Assago tra la Revivre Axopower Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena. L’impianto che ha ospitato nello scorso settembre la tappa milanese dei mondiali di volley e casa del basket dell’Olimpia Milano per un week ...

Pallavolo – L’Azimut Leo Shoes Modena si impone 3-0 su Castellana davanti ai 4800 del PalaPanini : L’Azimut Leo Shoes Modena chiude il 2018 con un importante successo: gli emiliani trionfano 3-0 su Castellana Un PalaPanini con oltre 4600 spettatori accoglie la gara tra L’Azimut Leo Shoes Modena di Velasco e la BCC Castellana Grotte nella seconda giornata di ritorno della Superlega. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, Pinali è l’opposto, bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il libero è ...

Pallavolo - L'Azimut Leo Shoes Modena sconfitta in trasferta a Trento : L'Azimut Leo Shoes Modena perde in trasferta contro l'Itas Trentino per 1-3 in un palazzetto sold-out Itas Trentino e Azimut Leo Shoes Modena vengono accolti alla BML Group Arena da un altro soldout ...