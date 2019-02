Legge 104 | licenziamento dipendente | quali sono i reati peggiori

Legge 104 : controlli agevolazioni a febbraio 2019 - chi rischia e cosa : Legge 104: controlli agevolazioni a febbraio 2019, chi rischia e cosa controlli Legge 104, quali agevolazioni Al via i controlli su chi ha usufruito illecitamente dei diritti garantiti dalla Legge 104, dalle agevolazioni previste dalla norma fino ai permessi retribuiti. Il monitoraggio è partito nel mese di febbraio dall’ufficio scolastico di Catania, che ha diffuso un’apposita circolare a riguardo. I primi controlli saranno dunque in ...

Legge 104 : patente speciale e sospensione - quali rischi ci sono : Legge 104: patente speciale e sospensione, quali rischi ci sono patente speciale per Legge 104, cos’è Chi è titolare di Legge 104 e ha una invalidità determinata da una specifica patologia può guidare e in caso avere agevolazioni previste nel settore auto? Bisogna fare chiarezza sull’argomento, perché non sempre risulta chiaro. Risulta però evidente che chi soffre di disturbi che inficiano negativamente sulla guida può essere un ...

Permessi Legge 104 e congedo - valgono i contributi figurativi Inps : Permessi Legge 104 e congedo, valgono i contributi figurativi Inps contributi figurativi Inps con Legge 104 Chi usufruisce della Legge 104 o dei Permessi di congedo da lavoro perde una parte della retribuzione o viene in qualche modo penalizzato? La risposta è no. Infatti in entrambi i casi la Legge riconosce la copertura pensionistica gratuita su tali periodi. Pertanto nei casi specificatamente previste ci si può assentare dall’ ...

Legge 104 : permessi e agevolazioni - chi ha la priorità e come fare : Legge 104: permessi e agevolazioni, chi ha la priorità e come fare Chi ha prima le agevolazioni per Legge 104 Tra i benefici garantiti ai titolari di Legge 104 vi sono anche i permessi e altri tipi di agevolazioni. Restando in materia di permessi, sono assicurati tre giorni di permesso mensile retribuito per dipendenti pubblici e privati che assistono familiari con handicap in situazione di gravità. Stando alla normativa di riferimento, i ...

Mutuo Legge 104 : agevolazioni Cdp 2019 - importo e domanda : Mutuo Legge 104: agevolazioni Cdp 2019, importo e domanda agevolazioni disabili con Legge 104, il Mutuo Grazie a una convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti e Abi le famiglie numerose, quelle con disabili o formate da giovani coppie, potranno accedere a mutui agevolati per l’acquisto della prima casa o per effettuare dei lavori di ristrutturazione. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che i contratti saranno esenti dalle ...

Bollo auto 2018 : evasione pagamento con Legge 104 - chi paga il triplo : Grossa truffa nella provincia di Latina scoperta dalla Guardia di Finanza. Il raggiro ha riguardato l’evasione del pagamento del Bollo auto a causa della Legge 104, di cui erano titolari soggetti il cui decesso non è mai stato comunicato. La Guardia di Finanza ha focalizzato le indagini su 66 persone nella zona di Latina, le quali usufruivano illecitamente dell’esenzione dal pagamento del Bollo auto, diritto riconosciuto ai soggetti con handicap ...

Legge 104 e conto corrente : come aprirlo e consigli disabili : Legge 104 e conto corrente: come aprirlo e consigli disabili Gestione conto corrente disabili con Legge 104 Legge 104 e indennità di accompagnamento con apertura del conto corrente sono alcuni argomenti che possono essere correlati tra di loro. Ma che spesso portano i beneficiari o gli eventuali tutori legali ad avere dei dubbi in merito e a chiedere chiarimenti a riguardo. Ad esempio, in caso di apertura di un conto corrente intestato a ...

Pensione di invalidità Inps : aumento 2019 - appello disabili e Legge 104 : Pensione di invalidità Inps: aumento 2019, appello disabili e Legge 104 disabili e Legge 104 chiedono l’aumento Una vera e propria mobilitazione con la richiesta di vedersi riconosciuto un “diritto”. In sintesi è ciò che chiede l’Associazione Nazionale Invalidi Civili nelle sue varie ramificazioni territoriali. Per cui dalle singole sedi dell’associazione sul territorio monta la protesta per la “ingiustizia” delle ...

Legge 104 e Reddito di cittadinanza : requisiti - importo e a chi spetta : Legge 104 e Reddito di cittadinanza: requisiti, importo e a chi spetta Reddito di cittadinanza con Legge 104 A differenza degli invalidi civili i titolari di Legge 104 non hanno diritto a prestazioni economiche. Bensì a ad agevolazioni per lo più lavorative e di inserimento sociale e professionale. Spiccano poi tra i benefici anche delle agevolazioni fiscali e legate alla pensione, in particolare alla pensione anticipata e alla misura Ape ...

Legge 104 : bonus Inps 1050 euro in proroga - bando 2019 a breve : Legge 104: bonus Inps 1050 euro in proroga, bando 2019 a breve proroga bonus Inps 1050 euro 2019, quando arriva Interessanti novità in materia di Legge 104 e bonus Inps fino a 1050 euro. Con una nota pubblicata lo scorso 31 ottobre, l’Inps ha comunicato la proroga delle scadenze dei bandi di concorso Home Care Premium 2017, Long Term Care 2017 e Long Term Care 2016. E ha ufficializzato la nuova scadenza fissandola al 30 giugno 2019. Non solo. ...

Legge 104 : cambio gomme e detrazioni fiscali - quando sono concesse? : Legge 104: cambio gomme e detrazioni fiscali, quando sono concesse? cambio gomme auto con Legge 104 I titolari di Legge 104 possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali legate all’auto. Queste riguardano in particolare la detrazione Irpef del 19% sull’acquisto di un’auto nuova e l’Iva agevolata al 4%. Tale beneficio si applica sia ai soggetti con disabilità, sia ai familiari che li hanno fiscalmente a carico. Tra le agevolazioni ...

Pensione anticipata 2019 : Legge 104 per dipendenti pubblici e privati : Pensione anticipata 2019: Legge 104 per dipendenti pubblici e privati Legge 104 e Pensione anticipata per pubblici o privati Come è noto la Legge 104 riguarda solo ed esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che assistono un familiare con handicap. Chi effettua attività di caregiver per familiari con handicap in situazione di gravità ha diritto anche a delle agevolazioni piuttosto considerevoli, come ad esempio ...