Legalità e diritto soprattutto nella sanità

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Ma in quale benedetto paese ci troviamo? Ci rendiamo conto di ciò che sta succedendo? Se ne rende conto la gente? Tutta la gente, le persone per strada, quelle che onestamente stanno lavorando, quelle che hanno lavorato e quelle che vorrebbero farlo?Succede, per esempio, che un'associazione (non so se associazione sia il termine corretto) privata chieda voti sul suo canale online privato ai suoi accoliti per decidere le sorti di un personaggio politico (più che un semplice politico, un alto ministro dello Stato italiano). Vi sembra normale? Vi sembra "legale"?È come se chi ruba una mela fosse giudicato dai parenti del fruttivendolo, per giunta in casa del fruttivendolo stesso. Qualcuno potrebbe dire: " Beh, magari il fruttivendolo ha dei parenti intelligenti che capiscono il problema e che sono imparziali nel giudizio"; vorrebbe dire comunque lasciare tutto al ...