Lega primo partito italiano | secondo nella Ue Le proiezioni sulle elezioni europee

Elezioni europee - sondaggi : Lega primo partito italiano - secondo nell'Ue : La Lega primo partito italiano con più eletti all'Europarlamento, passando dagli attuali 6 eurodeputati a 27, e il secondo dopo i tedeschi della Csu/Cdu che ne avrebbero invece 29. Lo...

Proiezioni Europarlamento : 27 seggi a Lega - 22 a M5S. Primo gruppo Ppe : La deLegazione della Lega al Parlamento dovrebbe passare da 6 a 27 deputati, diventando la seconda piu' grande dopo la Cdu tedesca. E' quanto emerge dalla prima proiezione pubblicata dall'Europarlamento in vista delle elezioni europee di maggio. Il Movimento 5 Stelle dovrebbe passare da 14 a 22 deputati. In netto calo, invece, il Partito Democratico e Forza Italia che dopo il voto di maggio dovrebbero conservare rispettivamente 15 e 8 deputati ...

Sondaggi - 54% degli elettori vuole governo Lega-centrodestra. Fiducia nei leader : Salvini primo - Conte secondo : Il 54% degli elettori preferirebbe una coalizione Lega-centrodestra. Per il 44% invece è meglio l’attuale governo formato da Lega e Movimento Cinque Stelle. È quanto emerge da un Sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà su Raitre, che stile anche la classifica dei leader più amati. In testa Matteo Salvini “che riscuote maggiore Fiducia in Italia con una percentuale del 50% degli intervistati, in crescita dell’1% rispetto alla ...

La Lega primo partito in una regione del centro-sud e il 50% del Centrodestra hanno un peso : I numeri dell'Abruzzo raccontano che la Lega è stata fondamentale per la vittoria del governatore Marsilio insieme a Fratelli d'Italia e Forza Italia. Nel Centrodestra, c'è chi esorta il Carroccio a ...

Abruzzo : vince il Cdx - Lega primo partito. Salvini : 'Amici M5s non temano nulla' : Marco Marsilio, senatore di Fratelli d'Italia, è il nuovo governatore eletto con il 48% dei voti . 'La ricostruzione è la mia priorità' assicura. Il Carroccio raddoppia rispetto alle politiche di un ...

Elezioni Abruzzo - il centrodestra trionfa con Marsilio. Crollano i 5 stelle - Lega primo partito : Marco Marsilio del centrodestra è il nuovo governatore dell'Abruzzo. Il candidato di Fratelli d'Italia conquista il 48% e stacca i rivali del centrosinistra, Giovanni Legnini,...

Primo test per il governo incorona la Lega - il MoVimento Cinque Stelle dimezzato : "Una vittoria clamorosa ma non cambia nulla a livello di governo. Avanti con il lavoro. Abbiamo tanti impegni da mantenere". Arriva a notte fonda, in un messaggino inviato al direttore del TgLa7 Enrico Mentana e letto in diretta durante la sua maratona, il Primo atteso commento di Matteo Salvini ai risultati delle elezioni in Abruzzo che hanno incoronato il candidato del centrodestra unito, l'esponente di Fratelli d'Italia, Marco Marsilio, ...

Abruzzo : Finco (Lega) - 'siamo il primo partito in Regione - e in crescita da Nord a Sud' : Venezia, 11 feb. (AdnKronos) - “Il risultato delle elezioni regionali in Abruzzo, anche se locale, dimostra che la Lega è in costante crescita dal Nord al Sud e che le politiche e le strategie messe in campo a livello nazionale dal ministro Matteo Salvini lo premiano sia per la coerenza delle sue sc

Regionali in Abruzzo : trionfa il centrodestra. La Lega primo partito - Cinque Stelle terzi : La vittoria di Marco Marsilio alle elezioni Regionali abruzzesi rilancia la coalizione di centrodestra e segna un netto calo del Movimento 5 Stelle rispetto alle politiche di un anno fa. Il candidato di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia ha ottenuto il 48% delle preferenze....

Abruzzo - stravince il Centrodestra con il 48 - 03% : Marsilio nuovo governatore. Lega primo partito. Centrosinistra al 31 - 28%. Crollo M5s : 'Daremo alla regione il futuro che merita', afferma il neo presidente, esponente di Fratelli d'Italia. 'Grazie Abruzzo! Grazie Italia, più forti di attacchi, bugie e polemiche', il commento del leader ...

