wired

: L’eBike perfetta ha un solo neo: costa 3200 euro - micheleiurillo : L’eBike perfetta ha un solo neo: costa 3200 euro - MilanoCitExpo : L’eBike perfetta ha un solo neo: costa 3200 euro #DipartimentoInnovazioneTecnologia - walterwhiteITA : L’eBike perfetta ha un solo neo: costa 3200 euro -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) La bicicletta sarà il mezzo principale per gli spostamenti urbani. Partendo da questa convinzione sono nate decine di piccole aziende specializzate nello sviluppo di modelli utili per muoversi in città, sfruttando le due ruote e i mezzi pubblici. Il motore elettrico, la struttura in fibra di carbonio e magnesio e la versatilità del mezzo, che si ripiega per essere trasportato a mano e riposto in spazi di limitate dimensioni, sono i tratti distintivi dei molti progetti apparsi nell’ultimo triennio.Una delle idee più riuscite è quella firmata da Richard Thorpe, ex progettista della McLaren e principale artefice di Gogycle GX, l’ultima eBike firmata dalla Karbon Kinetics (società fondata proprio da Thorpe), erede dei modelli GS e G3. Alimentata da una batteria da 300 Wh inserita nel telaio rimuovibile (così si evitano i furti), la bici ha un’autonomia di circa 65 chilometri e arriva a ...