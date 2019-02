Le lettere del 18 febbraio

Le lettere del 17 febbraio : Un lettore scrive: 'In questi giorni proseguono le polemiche dopo la pubblicazione sull'analisi costi-benefici preparata da 'esperti' , che, come tali, dovrebbero essere imparziali, mentre invece ...

Le lettere del 12 febbraio : Un lettore scrive: 'Non penso che si possa continuare a permettere che persone che non riesci a comprendere cosa realmente vogliono, mettano a ferro e fuoco una comunità. Abito in zona Aurora e da ...

Le lettere dell'11 febbraio : Il Questore di Torino scrive: 'In risposta alla lettera del signor Enrico Rosnati del 6 febbraio, ritengo di precisare che il paragone, dal punto di vista della sicurezza, fra Napoli e Torino rischia ...

Le lettere del 10 febbraio : Un lettore scrive: 'Leggendo sul giornale di martedì 5 febbraio, apprendo che forse il cavalcavia di corso Marche deve essere demolito; è senza ombra di dubbio che le cause sono da attribuire al ...

Partita Iva e omessa fatturazione : lettere del fisco in arrivo - le sanzioni : Partita Iva e omessa fatturazione: lettere del fisco in arrivo, le sanzioni lettere per omessa fatturazione dal fisco Ultime notizie per i titolari di Partita Iva provengono dal Provvedimento n. 314644 dell’Agenzia delle Entrate diffuso lo scorso 23 novembre 2018. E avente come oggetto le modalità operative di invio comunicazioni a tutti i soggetti che non hanno presentato i dati inerenti alla comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva ...

Le lettere del 9 febbraio : Un lettore scrive: 'Mala tempora currunt sed peiora parantur. Ormai è un assioma. Un ultimo caso: quello del tentato omicidio di Manuel lo conferma. I due delinquenti piangono e chiedono scusa e i ...

Le lettere del 5 febbraio : ... il mio immaginario, ma so che l'idea di vivere in una grande magione, in compagnia di un maggiordomo, guardando inverni bianchi di gelo e autunni brumosi mentre intorno il mondo cambia in maniera ...

Le lettere del 2 febbraio : Un lettore scrive: 'Leggo da un po' di giorni sul vostro giornale che la sindaca Appendino vuole spostare i migranti del Moi in altre strutture con un ulteriore spesa di 500.000 euro, per poi murare ...

Premio "Cara Giulietta" 2019 - a cura del "Club di Giulietta" - Verona. L'evento - che premia le lettere vincitrici - giunte da tutto il globo - ... : il coraggio, che tu ci hai insegnato Giulietta. L'amore per me è voglia di restituire, è futuro imminente, è sfrigolio nella pancia e scintille negli occhi" , scrive Barbara. "Io ho amato al limite, ...

Le lettere del 1° febbraio : Una lettrice scrive: 'Qualche giorno fa la badante che segue un nostro caro amico, un sacerdote purtroppo malato di Alzheimer, è dovuta tornare per qualche giorno in Romania. 'Ci siamo rivolti ad un'...

lettere ai detenuti - i giorni dell'amore a Poggioreale : di Luca Maurelli NAPOLI. «Buongiorno, si va dal mio papà». Serena, ragazzina dallo sguardo timido, vede ancora Soy Luna in tv, non sa nulla di Gomorra, boss, leonesse e savastani. Sa che almeno una ...

Le lettere del 25 gennaio : Un lettore scrive: 'Nel lontano dicembre 2016 sono andata da un oculista , che ha lo studio in corso Stati Uniti, quasi in via Sacchi, per una visita in previsione di un'operazione di cataratta. Era ...

Le lettere del 24 gennaio : Un lettore ci scrive: ' Ho pagato un mese fa il mio obolo per la sosta in zona blu , e che obolo, e Gtt mi scrive che mi manderà una mail di conferma dell'avvenuto pagamento al posto del tagliando da ...

Castelnuovo di Porto : UNICEF consegna lettere per bambini e ragazzi del CARA al Presidente Mattarella - 23/01/2019 - : Restiamo uniti come una grande catena formata da tutti i bambini di ogni parte del mondo dalla Cina, dall'Africa, dall'Asia ed altri paesi. Non siete soli, ci sono gli amici e la famiglia. Vi saluto ...