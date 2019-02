Le lacrime di Wanda Nara | nuovo capitolo della telenovela Icardi

TikiTaka - Wanda Nara in lacrime : 'Togliere la fascia a Mauro - come tagliargli una gamba' : Wanda Nara piange per il 'caso Icardi' e la rottura con l'Inter. Durante la trasmissione Tiki Taka, la moglie e agente del top player nerazzurro è scoppiata in lacrime lasciando attonito il pubblico. "L'Inter è la nostra famiglia - ha detto la donna - e Mauro sta soffrendo tantissimo". Inter, Caso Icardi: Wanda Nara in lacrime confessa la sofferenza del marito Lei si è presentata con camicetta bianca, capelli lisci e collanina sottile e dorata ...

Wanda Nara in lacrime a Tiki taka : "L'Inter è la nostra famiglia - Mauro Icardi vuole restare" : "L'Inter è la nostra famiglia e non ce ne vogliamo andare, non vogliamo lasciare il club". Wanda Nara scoppia a piangere in diretta a Tiki taka: "Non avrei mai pensato che sarebbe successo. Tutta la nostra famiglia è interista, Mauro Icardi è il primo a credere in questa squadra e vuole trascinarla.

Wanda Nara in lacrime a C’è posta per te - sui social il duro attacco della cognata Ivanna : “vedi solo soldi - mia madre non è morta ma…” [GALLERY] : La sorella di Mauro Icardi attacca duramente Wanda Nara: duro sfogo di Ivanna Icardi sui social durante la puntata di ieri sera di C’è posta per Te Continua la diatriba in casa Icardi: la sorella di Mauro continua a dimostrare tutto il suo dissenso verso la relazione tra il calciatore argentino e la showgirl Wanda Nara. La coppia che fa tanto discutere nel mondo del calcio italiano è stata protagonista ieri nella puntata di C’è ...