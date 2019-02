Le Iene | l' intervista alla mamma di Zaniolo fa impazzire l' attaccante della Roma | la

Tav - intervista a Graziano Delrio : “Se vIene sospesa l’Italia verrà ritenuta totalmente inaffidabile” : L'ex ministro dei Trasporti Graziano Delrio commenta su Fanpage.it l'analisi costi-benefici e attacca il ministro Danilo Toninelli: "Questa perizia è totalmente inaffidabile, chiameremo il ministro a riferire in Commissione. Ha dichiarato che le accise sulla benzina valgono 1,6 miliardi. In realtà valgono quasi 7 miliardi. Non sa nemmeno leggere il suo dossier".Continua a leggere

Matilde Brandi - la madre vIene a mancare dopo la sua intervista a Verissimo : Durante la puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, andata in onda su Canale 5 sabato scorso, la showgirl Matilde Brandi ha parlato per la prima volta delle condizioni di salute della sua mamma Giuseppina, 86 anni, affetta dal morbo di Alzheimer. Queste furono le dichiarazioni della showgirl romana che, ovviamente, durante l'intervista, non ha potuto trattenere le lacrime: "Mamma si è ammalata poco dopo aver ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci a Le Iene - video dell’intervista doppia di Alessia Marcuzzi : Laura Pausini e Biagio Antonacci a Le Iene per una speciale intervista di Alessia Marcuzzi. I due cantanti italiani intraprenderanno una tournée congiunta negli stadi quest'anno e a Le Iene si prestano per una intervista doppia in occasione dei loro 25 anni di carriera. Laura e Biagio raccontano il loro primo incontro, in un lontanissimo Festival di Sanremo, entrambi in gara - lui tra i Campioni, lei tra le Nuove Proposte. Biagio però, in ...

"C'è una legge morale che vIene prima di questa politica". Intervista al sindaco di Siracusa - Francesco Italia - dopo il blitz sulla Sea Watch : "Il comandante ha fatto richiesta di scarpe, viveri e altri generi necessari e noi siamo pronti a fornirli. Aspettiamo il via libera della Capitaneria di porto". Francesco Italia è ancora a bordo della "SeaWatch3". Il sindaco di Siracusa è salito sull'imbarcazione ferma a un miglio dalla costa stamattina insieme ai tre parlamentari Nicola Fratoianni, Riccardo Magi e Stefania Prestogiacomo, a due avvocati, a un medico, a un membro ...

Domenica Live - Barbara D'Urso intervista la sorella Eleonora e non si trattIene : crollo e lacrime in diretta : Nell’ultima puntata di Domenica Live Barbara D’Urso è scoppiata in lacrime mentre intervistava la sorella Eleonora D’Urso, attrice teatrale e di fiction, anche lei nel cast de La dottoressa Giò. Barbara ha ospitato la sorella per farla conoscere meglio al pubblico del piccolo schermo e per promuover