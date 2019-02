Lavoro | meno offerte di lavoro a febbraio | Excelsior

Berlusconi - più Lavoro e meno vincoli : CAGLIARI, 16 FEB - "Ci presentiamo uniti con un candidato scelto per governare bene la Sardegna nei prossimi cinque anni". Così Berlusconi a Cagliari per un tour elettorale a sostegno del candidato ...

Berlusconi - più Lavoro e meno vincoli : ANSA, - CAGLIARI, 16 FEB - "Ci presentiamo uniti con un candidato scelto per governare bene la Sardegna nei prossimi cinque anni". Così Berlusconi a Cagliari per un tour elettorale a sostegno del ...

Reddito di cittadinanza - i paletti della Lega : servizio civile e Lavoro per almeno due anni : Un anno di servizio civile obbligatorio per i richiedenti il Reddito di cittadinanza che abbiano tra i 18 ed i 28 anni. Lo prevede un emendamento al decretone presentato dalla Lega in commissione al ...

Beautiful - anticipazioni USA : HOPE fortunata (almeno) nel Lavoro? : Come già accennatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful, HOPE Spencer, alla luce del lutto per la morte di sua figlia Beth (in realtà viva e adottata da una inconsapevole Steffy), riceverà degli stimoli per gettarsi sul lavoro, con la speranza di riprendere una vita il più normale possibile e superare la perdita. Mesi fa, infatti, Ridge si ritrovò di fronte ad una scomoda scelta: ferma restando la couture (la linea d’alta ...

Lavoro : metà dei dipendenti al Sud guadagna meno del reddito di cittadinanza : Secondo i dati dell’Inps il 45% dei dipendenti privati che lavorano al Sud guadagnano meno dei 780 euro previsti dal reddito di cittadinanza. Per arginare questo squilibrio secondo l’Inps bisognerebbe rivedere i criteri utilizzati per assegnare il reddito di cittadinanzache, tra l’altro, avvantaggiano soprattutto i single...

In Italia meno posti di Lavoro - ma si lavora troppo : Presentato il 2° Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale. L'Italia crea meno posti di lavoro degli altri Paesi europei. Negli ultimi dieci anni, 2007-2017, il numero di occupati in Italia è ...

Vestito da Spider Man l’ultimo giorno di Lavoro : «supereroe» (almeno sui social) : Ultimo giorno di lavoro da Spider ManUltimo giorno di lavoro da Spider ManUltimo giorno di lavoro da Spider ManChi non ha mai immaginato di lasciare il proprio posto di lavoro in maniera eclatante, facendosi beffa magari di un capoufficio che ci ha reso la vita impossibile? Bè, questo distinto bancario di San Paolo, in Brasile, lo ha fatto, diventando rapidissimamente idolo dei social e dei colleghi sparsi in tutto il mondo. Dopo essere stato ...

No - i robot non ci ruberanno il Lavoro. Almeno non del tutto : No, robot e macchine non ci ruberanno il lavoro. O Almeno non del tutto. Una cosa però è certa: lo cambieranno in maniera significativa. Abbiamo letto e sentito abbastanza, di storie del genere negli ultimi anni: i robot possono sostituire lavoratori in maniera sempre maggiore, le macchine rappresenteranno la nuova forza lavoro. Tuttavia, dichiarare la morte del lavoro umano sembra, ancora oggi, piuttosto azzardato. E nonostante la narrazione ...

Lavoro - gli italiani sono i meno fiduciosi tra gli europei : Gli italiani sono i meno fiduciosi tra gli europei sulle proprie prospettive lavorative. E' quanto rivela una ricerca condotta da PageGroup, la società che si occupa di incrociare la domanda e offerta ...

Evacuati quattro quartieri di Ancona : artificieri a Lavoro per disinnescare una bomba - ci vorranno almeno due ore : Sono stati Evacuati quattro quartieri di Ancona per consentire agli artificieri di disinnescare un ordigno della Seconda Guerra Mondiale ritrovato ad ottobre non lontano dalla stazione. In tutto sono 12 mila gli anconetani che per qualche ora devono lasciare la propria casa. Alcuni si sono allontanati già ieri, mentre gli altri stanno lasciando i propri appartamenti assistiti dai volontari della Protezione civile e dell’associazione ...

[Il punto] Pensioni : sono almeno sette le vie percorribili per lasciare prima il Lavoro. Ecco quali : Le strade del signore sono infinite, quelle per la pensione no. Tuttavia esistono più possibilità per raggiungere, almeno teoricamente, la pace Pensionistica. Vediamo allora quali canali di uscita si ...

Disoccupazione al 10 - 5% - giù anche per i giovani - ma meno persone cercano Lavoro : Dalle stime dell'Istat luci ed ombre sul fronte lavoro. I dati si riferiscono allo scorso novembre: aumentano gli inattivi -

Lavoro - disoccupazione al 10 - 5 : lieve calo a novembre. Resta il trend di ottobre : meno contratti a termine - più stabili : Il tasso di disoccupazione scende al 10,5 per cento a novembre 2018, secondo i dati provvisori dell’Istat, in calo di 0,1 punti percentuali da ottobre e di 0,5 punti da novembre 2017. “Torna a calare – osserva l’istituto di statistica – dopo due mesi di crescita, la stima delle persone in cerca di occupazione (-0,9 per cento, pari a -25mila unità). Il calo si concentra prevalentemente tra le donne e le persone da 15 a 34 ...

Locali e pub - meno limiti al rumore : così la manovra cambia i parametri Reddito minimo e il Lavoro a 250 km : D’ora in avanti, per le attività produttive e commerciali nelle zone residenziali, non ci si appellerà più al Codice civile ma a una legge che applica parametri meno severi