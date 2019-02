Laureus Awards 2019 – Djokovic e gli altri vincitori delle ambite statuine | nessun

Laureus World Sports Awards 2019 - a Monaco gli Oscar dello Sport : la sfilata degli sportivi sul red carpet [GALLERY] : Prima della cerimonia di premiazione, gli Sportivi candidati ed invitati ai Laureus World Sports Awards 2019 si presentano sul red carpet Questa sera vanno in scena i Laureus World Sports Awards, detti anche Oscar dello Sport. L’edizione 2019 della cerimonia di premiazione degli Sportivi, che nel corso dell’anno si sono messi in mostra per talento e vittorie, si terrà a Monaco e sarà presentata dall’attore James ...

Laureus Awards – Goggia in nomination come rivelazione dell’anno : Sofia Goggia in nomination come rivelazione dell’anno ai Laureus Awards L’impresa di Sofia Goggia, la prima italiana a vincere una medaglia d’oro nella discesa libera alle Olimpiadi invernali, è valsa alla sciatrice bergamasca la nomination nella categoria Laureus World Breakthrough of the Year (rivelazione dell’anno). Proprio oggi, infatti, sono stati annunciati ufficialmente tutti i nomi dei candidati, selezionati ...

Laureus World Sports Awards - Goggia e Molinari nominati tra i migliori : tutti gli atleti candidati : Vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera e, soprattutto, oro olimpico nella sua specialità ai Giochi Invernali di Pyeongchang . È stato proprio l'exploit in Corea del Sud a riservare a ...