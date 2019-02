L' arte dietro l' arte | a Palazzo Kursaal incontro con Giorgio Oikonomoy

Fiorentina-Napoli - il pareggio è dietro l’angolo ma i partenopei rimangono favoriti : Vincere per fare il pieno di entusiasmo e coltivare il sogno europeo: la 23esima giornata di Serie A vede la Fiorentina, nona in classifica e a soli 5 punti dal Milan (che ospita il Cagliari), di fronte a un Napoli in corsa verso la testa della classifica. Per i viola è il momento giusto per rilanciarsi, ma per i partenopei è l’occasione per riscattare il 3-0 subito l’anno scorso, che è di fatto costato lo scudetto. Per questo le ...