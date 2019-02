L' appello del padre di Regeni | restituiteci i suoi vestiti

Giulio Regeni - appello del padre al Cairo : Ridateci i suoi vestiti - : A Che tempo che fa i genitori del ricercatore ucciso in Egitto hanno chiesto un nuovo incontro con il pg egiziano Nabil Ahmed Sadek. "Le indagini sono a un punto morto", spiegano, per poi aggiungere: "...

Giulio Regeni - appello del padre al Cairo : Ridateci i suoi vestiti : Giulio Regeni, appello del padre al Cairo: Ridateci i suoi vestiti A Che tempo che fa i genitori del ricercatore ucciso in Egitto hanno chiesto un nuovo incontro con il pg egiziano Nabil Ahmed Sadek. “Le indagini sono a un punto morto”, spiegano, per poi aggiungere: “Il ritorno del nostro ambasciatore in Egitto è stato ...

Regeni - appello della famiglia : dateci i suoi vestiti : "Il 6 dicembre 2016 abbiamo incontrato il procuratoregenerale del Cairo, Nabil Ahmed Sadek. Vorremmo mantenesse la promessa"

Niente revisione del caso Galatasaray per il FPF : appello accolto - resta il settlement : Il caso del Galatasaray per quanto riguarda il FPF non può essere riaperto, dopo la firma del settlement agreement tra il club turco e l’Uefa. Lo ha deciso oggi il TAS, accogliendo così il ricorso della società di Istanbul. Nel dettaglio, infatti, nel giugno 2018 il Galatasaray aveva raggiunto l’accordo con la Camera Investigatoria CFCB UEFA dopo che […] L'articolo Niente revisione del caso Galatasaray per il FPF: appello ...

L’appello della ragazza dell’Isis e il nostro tormento : Milano. “Portatemi a casa” scritto a caratteri enormi, sulla prima pagina del Times di Londra, e la foto di Shamima Begum, com’era il giorno che è scappata dal Regno Unito, nell’immagine delle telecamere dell’aeroporto di Gatwick con la sciarpa leopardata, quattro anni fa, e com’è ora, con il capo c

Trova una bottiglia con dentro una lettera d'amore : l'appello della polizia per trovare la destinataria : La romantica storia di San Valentino raccontata dalla pagina Facebook Agente Lisa: chi sarà la misteriosa Pina a cui era...

Papa Francesco fa appello all’uso delle innovazioni tecnologiche per combattere la povertà e la fame : Papa Francesco ha esortato oggi a considerare i progressi nell’innovazione e nell’imprenditoria come elementi chiave per trasformare le comunità rurali e sradicare la malnutrizione. Ha affermato che “la scienza con coscienza” è necessaria per aiutare i poveri e coloro che soffrono la fame nel mondo. L’appello è stato lanciato in occasione della cerimonia inaugurale del 42° Consiglio direttivo dell’IFAD, in ...

Gabriele Muccino e il caso dei mancati alimenti al figlio/ appello del pm contro l'assoluzione del regista : Gabriele Muccino e il caso dei mancati alimenti al figlio. La procura di Ravenna impugna la sentenza di assoluzione del regista: si va in Appello

Dalla vendita della Sampdoria all’appello alla Sindaca Raggi - Ferrero svela : “lo Stadio Flaminio? Ci penso io!” : A tutto Massimo Ferrero: Dalla vendita della Sampdoria alla ristrutturazione dello Stadio Flaminio “Io non vendo la Sampdoria e lo ripeto, non ho ricevuto offerte. In Italia il merito e la fatica non esistono più. Ho aumentato i fatturati, ho preso lo Stadio, ho rifatto gli spogliatoi, ho investito sui campi e non solo. Perché dovrei vendere? Forse qualcuno vuole farsi pubblicità alle mie spalle“. Così il patron blucerchiato ...

Strage di Ustica - i ministeri di Difesa e Trasporti condannati in appello a risarcire i familiari delle vittime : Anche in secondo grado i ministeri della Difesa e dei Trasporti dovranno risarcire con 12 milioni di euro una parte dei familiari delle vittime della Strage di Ustica. La prima sezione civile della corte di appello di Palermo, presieduta da Antonio Novara. L’incidente, secondo la Corte d’appello di Palermo, è da addebitarsi ad un missile. La corte ha dichiarato la prescrizione al risarcimento da depistaggio. A condannare i ministeri era ...

Nadia scompare a 18 anni - appello della madre : “Aiutatemi a trovarla - temo sia nei guai” : Nadia Galifi è scomparsa da casa a Ficarazzi, nel Palermitano, da una settimana senza portare cellulare né documenti . "Ho bisogno che mi diate una mano" ha dichiarato la madre, spiegando di aver paura che possa essere finita nei guai perché "non ha amici fissi e molti li trova su Facebook". Chiunque avesse sue notizie è pregato di contattare le forze dell’ordine.Continua a leggere

appello dell'anonimo Telesio alla Madonna del Pilerio : 'Salvaci dalla peste' : La scienza e l'esperienza hanno affilato la mia conoscenza, ma la mia anima ha profondo desiderio d'infinito, di trascendenza. La Vostra bontà, generosità, magnanimità sono lo specchio della ...

appello di Mattarella : 'Serve presidio delle funzioni vitali del territorio' : Appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio all'assemblea congressuale dell'Upi. "A fronte di obiettivi di semplificazione istituzionale, di revisione della spesa e di ...

Mondiali Sci 2019 – Sofia Goggia perde i pettorali autografati di Vonn - Svindal e Stenmark : l’appello social della campionessa azzurra : Sofia Goggia chiede aiuto ai suoi fan: l’appello della campionessa italiana di sci sui social dopo il party in onore di Lindsey Vonn ad Are I Mondiali di sci alpino di Are 2019 stanno regalando emozioni incredibili. Domenica, al termine della discesa femminile, vita dalla Stuhec, una grande festa è stata organizzata per omaggiare Lindsey Vonn, alla sua ultima gara in carriera. La campionessa statunitense ha chiuso con un ...