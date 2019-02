L’Antitrust ha multato Sky per 7 milioni di euro per pubblicità ingannevole e pratica

L’Antitrust ha multato Sony per 2 milioni di euro - per via di informazioni poco chiare sulle confezioni della PlayStation 4 : L’AGCM (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche nota come Antitrust) ha multato Sony per due milioni di euro perché sulle confezioni delle console PlayStation 4 non ci sono informazioni abbastanza chiare. Secondo l’AGCM, le informazioni sarebbero poco chiare