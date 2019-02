L’anomalia Ancelotti: niente alibi, i gol arriveranno con il lavoro

ilnapolista

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Un ambiente malato di“C’è un uomo solo al comando, la sua maglia è azzurra”. E non biancoceleste come disse Mario Ferretti dell’immenso Fausto Coppi. Prendiamo a pretesto in modo bonario – è bene sottolinearlo, non si sa mai – la più celebre radiocronaca sportiva italiana per rendere l’immagine di Carlodopo il pareggio di ieri sera tra Napoli e Torino. Zero a zero. Il terzo zero a zero in quattro partite. Il secondo consecutivo.In un ambiente che ormai si è ammalato in maniera cronica di juventite, e che sembra ben lontano dalla via della guarigione,ieri sera ha sgombrato il campo da qualsiasi equivoco. Disse Ottavio Bianchi, allenatore incredibilmente sottovalutato da queste parti: «A Napoli se ti trovi un, sei morto».Ecco,lo sa bene. Ieri sera ha eliminato a uno a uno i possibilicui i suoi ...