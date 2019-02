L' Alfa Romeo negli Stati Uniti | una storia di gioie e dolori

L'Alfa Romeo svela la monoposto di Raikkonen e Giovinazzi : Roma, 18 feb., askanews, - L'Alfa Romeo Racing ha scelto la pista per battezzare la C38 che guideranno Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi nella stagione 2019 di Formula 1. La vettura svelata solo in ...

F1 – Raikkonen “Iceman” - Giovinazzi tricolore : i caschi dei piloti dell’Alfa Romeo [GALLERY] : Raikkonen e Giovinazzi svelano i loro nuovi caschi per la stagione 2019 di F1 in Alfa Romeo E’ stata svelata questa mattina in pitlane a Barcellona la nuova livrea dell’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Pochi minuti prima di scendere in pista per la prima giornata di test sul circuito spagnolo, i due piloti hanno tolto i veli alla nuova C38. Insieme al nuovo design della loro monoposto, i due piloti Alfa Romeo ...

F1 – Presentazione Alfa Romeo - Raikkonen e Giovinazzi entusiasti : le prime sensazioni dei piloti da Barcellona : Le sensazioni di Raikkonen e Giovinazzi dopo aver svelato in pista a Barcellona la livrea della loro nuova Alfa Romeo C38 E’ stata presentata oggi in pitlane a Barcellona la nuova Alfa Romeo C38 che Giovinazzi e Raikkonen guideranno durante la stagione 2019 di F1. I piloti sono soddisfatti ed orgogliosi della livrea della macchina con la quale gareggeranno nel Mondiale 2019 che si appresta ad iniziare. “L’auto sembra ...

Alfa Romeo C38 : il ritorno del Biscione in F1 : Kimi Räikkönen " nato il 17 ottobre 1979 a Espoo , Finlandia , e campione del mondo 2007 " ha debuttato in Formula 1 con la Sauber nel 2001, ha corso con la McLaren per cinque stagioni e ha ...

Formula 1 - Alfa Romeo Racing : ecco la nuova monoposto : Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi hanno appena tolto i veli alla Alfa Romeo Racing C38, la monoposto con la quale parteciperanno al Mondiale di Formula 1 2019. Sulla pit-lane del circuito di Barcellona, dove oggi si disputa la prima giornata di test collettivi, ha finalmente svelato lo schema di colori che utilizzerà sulle proprie monoposto per quest'anno: il bianco è il colore predominante della scocca e dallala anteriore, mentre il rosso ...

Il tempo è scaduto - l’Alfa Romeo Racing si mostra al mondo : Raikkonen e Giovinazzi presentano la nuova C38 [GALLERY] : L’Alfa Romeo Racing è l’ultima scuderia a presentare la propria monoposto, facendolo proprio a ridosso della prima giornata di test a Barcellona Comincia ufficialmente la stagione di Formula 1, scatta oggi la prima sessione di test del 2019, in programma fino a giovedì sul circuito di Barcellona. Proprio il tracciato del Montmelò è il teatro della presentazione dell’Alfa Romeo Racing, ultima scuderia a mostrare al mondo ...

