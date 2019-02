L' aeroporto di Dubai si ferma per avvistamento droni

Avvistato drone - voli sospesi per mezz'ora all' aeroporto di Dubai - : Dopo i casi di Londra negli scali di Gatwick e Heathrow, anche nella città degli Emirati un mezzo telecomandato causa uno stop a partenze e arrivi

Dubai aeroporto più frequentato al mondo : ANSA, - Dubai, 28 GEN - L'aeroporto di Dubai si conferma lo scalo più frequentato al mondo per i viaggi internazionali con 89 milioni di passeggeri nel 2018. Lo ha annunciato la società che lo gestisce. Lo scalo più frequentato in generale è invece quello di Atlanta, in Georgia. Dubai ...