optimaitalia

: La svolta finale per il modem libero #Vodafone dal 19 febbraio: requisiti configurazione online tra 24 ore?… - OptiMagazine : La svolta finale per il modem libero #Vodafone dal 19 febbraio: requisiti configurazione online tra 24 ore?… - GoalItalia : Una storica decisione del Var svolta la partita, poi i Viola la chiudono nel finale dilagando. #SpalFIorentina 1-4,… - MarLovesBlood : E con bell'addio intendo una Fiona felice e soddisfatta dei suoi successi che decide di dare la svolta finale alla… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019)Fermi tutti, questa volta davvero ci siamo: per illatanto attesa sarebbe prevista domani 19. Abbiamo infatti appena ricevuto in redazione una segnalazione di un utente che lascia intendere, senza mezzi termini, che la pagina didell'apparato proprietario con il vettore mobile sarà online proprio a partire da domani.Solo questa mattina eravamo tornati sulla questione con un nuovo approfondimento relativo alle nuove proposte commerciali del vettore per la linea fissa di casa che consentivano di installare un router proprietario e non uno di quelli brandizzati. Nel frattempo, un nostro lettore ci ha inviato uno screenshot di una chat avvenuta con l'assistenzanella quale si fa esplicito riferimento alla data del 19come quella in cui chiunque potrà ottenere informazioni sullaesatta ...